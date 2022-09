Grande Fratello Vip, Luca Salatino entra in casa e la fidanzata Soraia commenta: ''Non mi sarei mai immaginata di dirlo ma…''

Gossip TV

Soraia Allam Ceruti fa una dolce dedica social a Luca Salatino per la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

Le indiscrezioni si sono rivelate esatte e Luca Salatino, noto per aver preso parte all’ultima stagione di Uomini e Donne, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. Ecco come ha commentato la fidanzata Soraia Allam Ceruti su Instagram.

Grande Fratello Vip, Soraia scrive a Luca Salatino

Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne ed è stato colpo di fulmine. Lo chef romano non ha mai nascosto di sentirsi particolarmente attratto dalla giovane corteggiatrice, finendo per sceglierla dopo un percorso intenso e ricco di colpi di scena. Nonostante le iniziali perplessità del pubblico, la coppia ha vissuto una storia d’amore intensa sin da subito, cercando di stare insieme il più tempo possibile nonostante uno abiti a Roma e l’altra a Como.

Da qualche settimana si è vociferato che Luca avrebbe fatto parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip e alcuni fan hanno protestato, accusando il romano di volersi fare strada nel mondo del piccolo schermo ed essere ben lontano dal modello di ragazzo umile e disinteressato che ha voluto trasmettere nel programma di Maria De Filippi. Le voci si sono rivelate vere e Salatino, in lite con Matteo Ranieri, ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip, accolto con entusiasmo dai presenti che non vedono l’ora di conoscerlo meglio e approfittare delle sue doti culinarie. Nel frattempo, l’attenzione di è spostata verso Soraia: come avrà preso la scelta del fidanzato di allontanarsi dopo pochi mesi di relazione? L’ex corteggiatrice ha deciso di fare una dedica a Luca, dimostrandosi molto comprensiva ed emozionata per lui.

“Quando è arrivata la notizia ti ho trascinato nel primo bar in mezzo alla strada (non so neanche dove fossimo esattamente) e siamo andati a festeggiare così al volo. Ci siamo guardati un sorriso. Senza dire nulla. 4 mesi, mi hai insegnato tanto come io l’ho fatto con te. Vita vera, paure vere problemi veri […] Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere il Luca che ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me […] Non mi sarei mai immaginata di dirlo, ma a più tardi possibile”.

Soraia è felice ed elettrizzata per la grande possibilità che è stata data a Luca e, nelle sue parole su Instagram, ha fatto intendere con dopo il Gf Vip ci saranno alcuni progetti di coppia da concretizzare. Il loro amore sopporterà la distanza?

