Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme? La verità di Gianmarco Onestini

La verità di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, sul ritorno di fiamma tra l'ex tronista e la modella ceca.

Sono ancora tanti i fan che sperano nel lieto fine tra Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, ed ex concorrente del Gf Vip e Ivana Mrazova, la bella modella ceca che il bolognese ha conosciuto nel corso della seconda edizione del reality show targato Mediaset.

Gf Vip, Luca e Ivana sono tornati insieme? Il fratello Gianmarco chiarisce la situazione

Una storia d'amore durata quasi quattro anni, nata poco dopo la fine della loro avventura al Gf Vip e terminata nel 2021. Entrambi hanno parlato, in diverse occasioni, di essersi lasciati con molta sofferenza, complice un periodo molto difficile per Ivana (legato alla perdita del padre) e della distanza fisica a causa della pandemia.

Luca e Ivana si sono poi ritrovati nella Casa più spiata d'Italia nella recente edizione, la settima, tornando a fare sperare i numerosi fan della coppia. Tra i due infatti la complicità sembrava essere rimasta la stessa e inoltre hanno fatto presente entrambi che dopo la fine del reality, si sarebbero rivisti con calma per magari poter riaprire un capitolo della loro vita che non sembrava mai essere stato del tutto chiuso.

L'ex coppia si è ritrovata di recente a trascorrere alcuni giorni insieme a Milano (testimoniato nel profilo social di Onestini) ma, a quanto pare, tra loro esiste solo una bella amicizia e nient'altro. A confermarlo, il fratello di Luca, Gianmarco Onestini che in un reality spagnolo ha parlato dell'ex tronista descrivendolo attualmente "libero e single".

Secondo il fratello dell'ex tronista, dunque, Luca non sarebbe impegnato con nessuna donna ma sarebbe anche "libero" forse mentalmente e dunque senza l'ombra o il fantasma della sua ex. Sono molte le indiscrezioni relative alla questione per cui Onestini avrebbe finto un ipotetico ritorno di fiamma con Ivana ma senza averne la reale intenzione.

