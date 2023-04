Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme, il video che ha fatto impazzire tutti

Gossip TV

Luca Onestini e Ivana Mrazova si mostrano insieme sui social dopo l’avventura al GF Vip.

A distanza di qualche settimana dalla conclusione del Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono mostrati insieme per la prima volta facendo impazzire i fan della coppia che sperano in un ritorno di fiamma, soprattutto dopo i giorni che la modella ceca ha trascorso insieme a Luca nel grande loft di Cinecittà.

Gf Vip, Luca e Ivana: il video che fa impazzire i fan

"Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno ma tutto con calma" aveva detto l'ex tronista in un'intervista a Casa Chi. Ieri, Luca ha condiviso a sorpresa un video con Ivana immortalandosi in un balletto davanti al Duomo. "Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta", ha scritto Onestini.

Ma non è finita qui perché Ivana e Luca hanno condiviso anche alcune stories: prima con due spritz al centro di Milano con tanto di cuore, e poi a cena insieme sempre nel capoluogo lombardo.

Onestini e la Mrazova si sono conosciuti durante la seconda edizione del Gf Vip. Al termine della loro avventura nel reality si sono fidanzati, una storia d'amore durante quattro anni giunta al termine con molta sofferenza da parte di entrambi. I due ex gieffini si sono ritrovati insieme nella settima edizione ed è apparso evidente che la sintonia e l'emozione nel ritrovarsi, siano state invariate per entrambi. Quando Ivana – ospite della casa di Cinecittà per qualche settimana – ha salutato Luca, l'ex tronista è scoppiato a piangere convinto però che lo loro strade si sarebbe incociate di nuovo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.