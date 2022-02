Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso torna a parlare di Manila Nazzaro: ''Mi sono preso del tempo''

Gossip TV

Lorenzo Amoruso, tempestato di critiche dopo lo sfogo post-puntata del Grande Fratello Vip, chiarisce la situazione con Manila.

Lorenzo Amoruso ha scioccato il pubblico del Grande Fratello Vip, prendendo pubblicamente le distanze dalla compagna Manila Nazzaro dopo l’ultima puntata del reality show di Canale5. Subissato dalle critiche degli utenti di Instagram, che non hanno gradito il gesto dell’ex calciatore, Lorenzo torna a parlare sui social e spiega le sue ragioni.

Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso ha preso la sua decisione!

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Manila Nazzaro ha sempre potuto contare sull’amore e l’appoggio incondizionato del compagno Lorenzo Amoruso, attendo osservatore delle dinamiche del Grande Fratello Vip e fan numero uno dell’ex Miss Italia. Dopo l’ultima puntata del reality show di Canale5, tuttavia, qualcosa è cambiato e Lorenzo ha scritto un messaggio shock, prendendo le distanze dalla compagna. Il gesto do Amoruso è stato molto criticato e c’è chi ha ipotizzato che l’ex calciatore sia alla disperata ricerca di popolarità, approfittando del percorso che Manila sta facendo al Gf Vip, dove è stata accusata di razzismo da Barù. Per mettere a tacere le voci, Lorenzo si è mostrato in una serie di Ig Stories, spiegando il suo punto di vista.

“La mia posizione è abbastanza chiara, non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino, poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili. Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo. Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene, non ha fatto bene al suo percorso perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa. Detto ciò il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna […] Mi sono preso del tempo per riflettere e per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico: il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare sempre Manila, soprattutto fuori dalla Casa e per questo da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.