Grande Fratello Vip, messaggio shock del compagno di Manila Nazzaro: "Non la riconosco più, voglio del tempo per riflettere"

Lorenzo Amoruso sconvolge tutti: Ecco cosa è successo durante l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip,

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip. Durante la diretta del quarantesimo appuntamento con il reality, il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso ha condiviso un messaggio sui social che ha sconvolto tutti:

"Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …mi prendo il mio tempo per riflettere".

Gf Vip, il messaggio shock compagno di Manila Nazzaro, il motivo

Le parole di Amoruso sono immediatamente rimbalzate su ogni social e in queste ore non si parla d'altro. Ma cosa ha spinto il fidanzato di Manila a prendere questa posizione? La coppia è apparsa sempre molto affiatata negli ultimi anni e l'ex calciatore, ora dirigente sportivo, non ha mai perso occasione, in questi mesi, di difendere la Nazzaro e dedicarle parole d'amore e di stima.

Qualche giorno fa, Lorenzo si era scagliato duramente nei confronti di Katia Ricciarelli e di alcune esternazioni della soprano nei confronti di Manila.

"Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità di andare avanti ha a 44 anni? Che ha già il suo lavoro, la sua famiglia, ragiona. Non mi immaginavo mai che lei mi avrebbe fatto questa ripicca, questa brutta roba, che non è degna di una donna di 44 anni", ha dichiarato Katia a Silvestri, per spiegare il motivo per cui lo ha votato come finalista.

A queste parole Amoruso si era infuriato contro la soprano, dichiarando:

"Complimenti Katia Ricciarelli sarai una signora solo come status per il resto sei una vergogna. Cara Katiuscia Ricciarelli, ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli aggettivi che hai utilizzato verso persone nella Csa ma purtroppo mi deve ricredere e dare ragione a colore che ti hanno definito una donna arida e di sentimento verso gli altri, soprattutto verso le donne ma soprattutto verso che ti ha trattato come tu fossi una madre.. signori si nasce"

Ieri, Alfonso Signorini ha mostrato a Manila le immagini con le parole dette dalla Ricciarelli ma, contrariamente forse alle aspettative, generali,l'ex Miss Italia non ha avuto alcuna reazione. Ed è stato probabilmente questo a fare reagire malamente Amoruso tanto da prendere le distanze dalla sua compagna.

