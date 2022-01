Grande Fratello Vip, lo sfogo di Federica Calemme: "Alfonso Signorini a volte neanche mi saluta"

Gossip TV

Federica si lamenta della poca considerazione al Gf Vip e poi racconta il suo passato.

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Federica Calemme. La bella concorrente, che nella Casa ha iniziato una frequentazione con Gianmaria Antinolfi, si è lasciata andare a uno sfogo su Alfonso Signorini, reo di non considerarla abbastanza in puntata.

La confessione di Federica Calemme

Venerdì 28 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto Nathaly Caldonazzo, Barù e Federica, che nelle ultime ore ha lamentato con Gianmaria il fatto che Alfonso non le dia molta considerazione: "Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L'unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato".

Dopo aver detto la sua sul comportamento assunto da Signorini nei suoi confronti, la concorrente del Gf Vip ha deciso di aprirsi con Delia Duran e raccontarle come è iniziata la sua carriera: "Mio padre mandava le foto mie alle agenzie per provarci. Andavamo una volta a settimana a Roma e iniziai a lavorare. Poi mi sono fermata, ero piccola e volevo uscire con le amiche. Non sapevo se lo volevo fare, non mi sentivo portata, sicura. Poi ho visto che mi piaceva essere fotografata, viaggiare. Amo quello che faccio, spero di farlo per un bel po".

La Calemme ha voluto ripercorrere insieme alla Durananche alcuni momenti difficili della sua vita. La bella gieffina, infatti, ha rivelato di essere stata vittima di razzismo: "Da piccola mi massacravano. A scuola mi chiamavano ‘zingara', ero scura e mi prendevano in giro perché ero diversa. Mi hanno massacrato".

