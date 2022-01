Grande Fratello Vip, Aldo Montano svela il possibile vincitore del reality e poi dichiara: "Alex Belli? Non se ne può più"

Gossip TV

L'ex gieffino Aldo critica Alex e rivela il nome del possibile vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo la sfuriata di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha annunciato sui social la sua decisione di ritirarsi definitivamente dal gioco. A commentare la scelta dell'attore ci ha pensato Aldo Montano che, ospite a Casa Chi, ha colto l'occasione per rivelare il nome del possibile vincitore della sesta edizione del reality.

La rivelazione di Aldo Montano su Alex Belli e Davide Silvestri

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Aldo è tornato a parlare del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip e del rapporto nato all'inizio del programma con Alex: "Ho investito e speso del tempo, ma non si è rivelato come tale. Direi che non è un amico, ma è una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più né troppo interessante e nemmeno costruttivo. L’ho messo davvero da parte [...] Se Alex lascerà davvero il GF Vip? Io uso le parole di Adriana Volpe, lui ha fatto una superca***la. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma".

A proposito di Belli, Montano sembra avere le idee molto chiare riguardo il famoso e discusso triangolo amoroso nato nella Casa tra l'attore, Soleil e Delia: "Per me si tratta di una roba tutta montata. Non so se l’hanno pensata fin dall’inizio o strada facendo. Di certo è una storia che non mi piace, non mi interessa, non mi diverte e un po’ ha rotto le scatole, diciamoci la verità. Sono abbastanza stomacato da ciò che sento e risento da mesi. Basta, non se ne può più [...] Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui".

Aldo ha infine deciso di vuotare il sacco e rivelare il nome del possibile vincitore della sesta edizione del Gf Vip, ovvero Davide Silvestri: "A me piace molto come potenziale vincitore. Lo vedo già nelle vesti di un probabile vittorioso. Molto pacato, sempre educato, perbene, quello che vuole dire lo sa dire nel modo giusto".

