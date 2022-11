Grande Fratello Vip, lite tra Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi che sbotta: "Non scherzerò più con lei"

Gossip TV

Edoardo Tavassi si lascia andare a un lungo sfogo dopo lo scontro con Sarah Altobello al Gf Vip.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. I due concorrenti della settima edizione del reality show si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta, scaturito da una risata del fratello di Guendalina sul canticchiare della concorrente.

Scintille al Gf Vip tra Edoardo Tavassi e Sarah Altobello

Il modo di scherzare e ironizzare le situazioni di Edoardo Tavassi ha letteralmente stancato Sarah Altobello. Nelle ultime ore, infatti, la simpatica concorrente del Grande Fratello Vip si è lamentata del fatto che il romano continua a prenderla in giro per il suo modo di parlare e di trovarlo fastidioso quando le dice di non capirla:

Tu tendi a inferieri sugli altri...io non voglio litigare, ti sto dicendo come la penso. Non tendere a sbeffeggiarmi per come parlo, per i verbi, per ogni cosa [...] Io sono una gran signora. Io non ho autoironia? Ma cosa dici? Mi fai passare per una cretina che non capisce nulla. Io sono autoironica. Mi sento come una giullare.

Il comportamento della Altobello ha spiazzato Tavassi:

Questa discussione non ha senso, te lo giuro non ha senso. Io pensavo lo stessi facendo apposta, non sono venuto qua per litigare. Io pensavo che la prendessi come gioco. Se non vuoi scherzare lo devi dire. No che sbrocchi all'improvviso. Da oggi io non scherzo più con te, sarà inevitabile. Non posso scherzare con una persona che non è autocritica.

Leggi anche Antonella Fiordelisi contro Nikita Pelizon

Dopo la lite, Tavassi si è sfogato con gli altri Vipponi. Secondo il romano, la reazione della Altobello è stata spropositata, soprattutto alla luce del fatto che hanno scherzato, ogni giorno, dal loro ingresso al Gf Vip:

L'importante è che voi sappiate che io non lo faccio con malizia. Sono abituato con i miei amici a scherzare così. Io non sono una persona cattiva. Io non ho problemi, non scherzo più con lei. Non voglio far stare male la gente, non mi posso reprimere. Io sono abituato ad avere a che fare con gente autoironica. Io sono abituato a essere preso in giro. Io ci ridevo sempre.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.