Grande Fratello Vip, le donne della Casa contro Antonella Fiordelisi: ''Incoerente, vuole provocare''

Le inquiline della casa del Grande Fratello Vip commentano l’atteggiamento provocatorio di Antonella Fiordelisi e lanciano un duro affondo.

Il comportamento sempre più provocatorio e incoerente di Antonella Fiordelisi ha portato il pubblico a prendere in antipatia la partenopea, e le inquiline del Grande Fratello Vip a riflettere sul particolare modo di fare della gieffina. Ecco cosa hanno detto alcune delle concorrenti su Antonella.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi non convince nessuno: fioccano accuse

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è mostrata una grande provocatrice salvo poi cedere il passo al pianto disperato ogni volta che si è trovata ad essere al centro della polemica. Il comportamento di Antonella, sebbene sia quello perfetto per animare un reality show con nuove dinamiche, è decisamente contraddittorio e lascia sempre più perplesso il pubblico che inizia a sentirsi preso in giro dalla partenopea, la quale sta lentamente perdendo consensi giorno dopo giorni.

Anche la bizzarra rottura tra i Donnalisi ha gettato ombre sul rapporto, concluso con un confronto durato appena un minuto, e poi ricucito con un riavvicinamento tra Antonella ed Edoardo Donnamaria durante la notte. Insomma, la schermitrice non è un asso nella coerenza, non che questa sia una dote necessaria per partecipare ad un programma come il Gf Vip, e anche le Vippone iniziano a stancarsi. Poche ore fa, riflettendo sugli ultimi avvenimenti, Ginevra Lamborghini ha parlato di Antonella, ammettendo:

“Nessuno pensa che lei sia cattiva ma lei è convinta che noi lo pensiamo, proveranno ancora ad aiutarla ma è lei che si deve aiutare. Purtroppo ha come un format lei, libretto istruzioni, l’offesa è insita perché lei è abituata a provocare. C’è del sadismo, perché un conto è la provocazione che si conclude con una fine, invece lei non ascolta”.

Mentre Wilma Goich si è detta d’accorso, trovando Antonella esagerata nelle sue reazioni, la nuova arrivata Nicole Murgia ha confidato di aver cercato un confronto con la schermitrice perché anche da casa non è riuscita ad inquadrarla. Più crudele l’analisi di Oriana Marzoli, che ha tirato in ballo Belen Rodriguez nel peggiore dei modi, che ha accusato Antonella di voler discutere a ridosso delle puntate del Gf Vip per assicurarsi un posto di rilievo durante le dirette.

