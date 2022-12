Grande Fratello Vip: è tornato il sereno tra Edoardo e Antonella, ma la mamma di Donnamaria non ci sta!

Gossip TV

Dopo la diretta del ventitreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Edoardo e Antonella Fiordelisi si sono chiariti e riappacificati. La madre del gieffino Chicca Bianco Crista Donnamaria non approva.

Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, venerdì 17 dicembre, Alfonso Signorini ha messo a confronto Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnmaria dopo che i due, nel corso della settimana, dopo svariati litigi, avevano deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Gf Vip, Edoardo e Antonella si riavvicinano, la madre di Donnamaria non approva

Anche dopo il faccia a faccia tra i due gieffini e i vari tentativi da parte del conduttore a non concentrarsi su gelosie o incomprensioni ma piuttosto a seguire il proprio cuore, l'infuencer e il giovane romano sono rimasti sui loro passi. I Donnalisi sebbene abbiano ammesso di amarsi ancora, hanno ammesso di sentirsi ancora provati per quanto avvenuto nei giorni scorsi entrambi feriti dal comportamento dell'altro.

Dopo la puntata, tuttavia, i due hanno provato a confrontarsi. La Fiordelisi ha amesso di averlo voluto ancora una volta provocare e ha confessato persino che vederlo star male le ha dato conforto:

Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io. Se sono sadica? Sì, ma sono anche masochista. Lo faccio perché così stai male anche te.

Edoardo, piangendo, le ha detto:

Secondo te perché mi sto isolando? Non sto bene. Mi puoi dire qual è il sentimento che provi per me? Perché sei così sorridente, perché mi vedi stare male? Stai fuori di testa, ti devi far controllare, ti devo portare dal mio psicologo. Ah, non sei mai andata dallo psicologo? Eh si vede! Una così non l’ho mai conosciuta in vita mia.

Durante il confronto Antonella ed Edoardo si sono abbracciati e scambiati un bacio. Un gesto che ha messo fine alle ostilità e sembra aver messo fine alle ostilità, almeno per il momento. Negli ultimi giorni, tuttavia, gran parte dei telespettatori considerano questa relazione non sana, troppo conflittuale e caratterizzata da comportamenti immaturi. A pensarla così, anche la madre di Edoardo che sembra aver cambiato del tutto idea sul loro rapporto. Chicca Bianco Crista Donnamaria ha infatti ha ritwittato il video in cui si faceva riferimento ad un ipotetico aereo che avrebbe dovuto volare sopra Casa con chiaro ed eloquente messaggio per Edoardo : “L’unica frase che accetto su un aereo è: “Edo D. Vola solo”,