Grande Fratello Vip: la verità di Aida Yespica sul presunto flirt con Delia Duran

Aida Yespica rivela: "Sono stata tirata in mezzo. Il bacio tra Delia e Soleil? Molto piccante".

Aida Yespica e Delia Duran hanno avuto una relazione? A chiarire la situazione una volta per tutte e smentire le dichiarazioni fatte dalla showgirl venezuelana nella Casa del Grande Fratello Vip è stata proprio la diretta interessata a Casa Chi.

Aida Yespica vuota il sacco su Delia Duran e il bacio con Soleil Sorge al Gf Vip

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Aida ha commentato le ultime dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A catturare l'attenzione dell'ex gieffina è stato il bacio tra Delia e Soleil: "Molto piccante. Non giudico. Dipende dal carattere della persona. Come ha detto Delia ha avuto un’attrazione verso Soleil che non è stata attratta però dipende dal carattere della persona, penso che lei lo abbia dichiarato che le piacciono anche le donne. Soleil ha detto che è stato un gioco per togliere un po’ di barriera che avevano tra loro due. Forse dopo cinque mesi come ha detto lei aveva bisogno di una coccola e di un bacio. Si vedrà fuori cosa succederà con questo triangolo".

A proposito della Duran, che durante il suo percorso nella Casa ha rivelato di aver baciato e avuto una relazione con la Yespica, la diretta interessata ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la situazione: "Sono stata tirata in mezzo, ma discutere di un argomento del genere per me non è proprio il mio campo. Penso che sia stato anche chiarito verso Delia questo malinteso. Siamo amiche, la conosco… siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, come lo vedete ha un carattere molto peperino è piccante e caliente. Però quello che lei ha detto, io lo nego perché non è stato mai così. Io le voglio bene, ma lasciamole lì queste cose perché io non ci entro in mezzo a queste cose".

E su Alex Belli, invece, Aida ha dichiarato: "Lui non è il mio genere o tipo d’uomo. Veramente, ti dico la verità. Forse come dice lui, in quella bolla forse un po’ d’attrazione o qualcosa del genere come ha dichiarato, in quel momento hai bisogno di avere a fianco una persona e sicuramente. Ha fascino e sicuramente è molto simpatico ma non è il mio tipo".

