Grande Fratello Vip, i dubbi di Soleil Sorge su Delia Duran: "Non capisco se vuole creare zizzania"

Soleil e Lulù a confronto sul comportamento ambiguo di Delia al Grande Fratello Vip.

Stasera, giovedì 24 febbraio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella famosa Casa di Cinecittà, Delia Duran è finita nel mirino di Soleil Sorge e Lulù Selassié.

Soleil Sorge e Lulù Selassié criticano Delia Duran

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Soleil e Lulù si sono confrontate sul comportamento ambiguo assunto da Delia. Le due giovani concorrenti del reality show, infatti, hanno notato che la compagna di Alex Belli tende molto spesso a cambiare il suo atteggiamento a seconda delle circostanze in cui si ritrova.

"È successa una cosa oggi, mi voleva far passare a me per arrogante, così senza motivo ha iniziato a urlare e parlarmi sopra" ha confessato la Selassié provocando la reazione della Sorge che è arrivata a chiedersi se l'atteggiamento assunto nella Casa dalla Duran sia una pura strategia o solo una questione di carattere "Non capisco se questi atteggiamenti li ha perché c'è o ci fa?".

E ancora: "...non capisco se li ha perché a un certo punto non capisce e si innervosisce e dà di matto oppure lo fa apposta per creare zizzania. Cambia sempre tutto così e rimani scioccato. O gioca e pensa di essere furba o è proprio così. Non capisco proprio questa cosa". Un pensiero che ha messo d'accordo anche Lulù. Quale sarà la verità?

