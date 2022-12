Grande Fratello Vip, la vendetta di Oriana che imita Antonella e flirta con Edoardo, lei scoppia a piangere

Gossip TV

Colpo di scena al Grande Fratello Vip in cui va scena la vendetta di Oriana che fa piangere Antonella Fiordelisi.

Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha deciso di vendicarsi di Antonella Fiordelisi.

La venezuelana, dopo meno di 24h dall'imitazione di Antonella, ha imitato l'influencer a sua volta, flirtando con Edoardo Donnamaria. Una scena che ha fatto piangere Antonella convinta che il giovane romano si sia divertito a prenderla in giro insieme ad Oriana.

Con una parrucca castana, la Marzoli è andata in scena imitando alcuni comportamenti di Antonella. Avvicinandosi ad Edoardo, quindi, gli ha detto: "Non mi confondere con Oriana. Ora però è l'ora di litigare, devo fare un massaggio a Antonino? Alfonso questa dinamica mi piace 8". Poi rivolgendosi ad Antonino: "Secondo me ti sono sempre piaciuta, ha giocato male le carte. Se vuoi lascio il mio ragazzo e vengo con te. No? Mi sta rifiutando".

"Devo fare la clip. Vidi umanent, nostradamus", ha continuato Oriana che ha poi concluso: "Io sono la protagonista".

Antonella è rimasta in silenzio per poi confidarsi con Luca Salatino in lacrime: "Ho visto Edoardo come si divertiva e scherzava, mi da fastidio la sua presenza. Beato lui che ride così".

