Grande Fratello Vip, tutti contro Antonella Fiordelisi e la sua imitazione di Oriana, interviene anche Soleil Sorge

Gossip TV

Dopo il siparietto bollente della Fiordelisi al Gf Vip, l'influencer campana è al centro delle polemiche: anche Soleil Sorge si scaglia duramente contro la gieffina.

L'imitazione di Antonella Fiordelisi nei panni di Oriana Marzoli, ha infiammato polemiche dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. A non gradire la performance dell'infuencer campana, in primis il suo fidanzato Edoardo Donnamaria che ha rivolto parole durissime ad Antonella esternando la sua volontà di chiudere ogni rapporto con lei e, successivamente, hanno infiammato anche la venezuelana che ha commentato: "Imitazione pessima. Ma a noi non ci fanno imitare a questa ridicola? Se mi metto a giocare io, vado oltre".

Oltre i suoi compagni d'avventura, anche il web si è scagliato contro Antonella, giudicando la sua imitazione fuori luogo e molto offensiva. La Fiordelisi si è presentata mezza nuda con una parrucca bionda e gli occhiali da sole, facendo considerazioni piuttosto volgari nei confronti di Antonino Spinalbese.

E' certo che della sua imitazione si parlerà ancora molto e a criticarla è arrivata anche una nota ex gieffina, Soleil Sorge. L'infuencer italo-americana che già in passato si era schierata difendendo Oriana, ha messo un like ad un commento contro Antonella, palesando il suo disappunto nei suoi confronti e di ciò che si è visto al Gf Vip. Il testo citava: "Mi spiace moltissimo che Oriana abbia assistito a questo schifo, del resto non commento neanche più...perché non servono parole.

Antonella, dal canto suo, quando si è accorta del malumore che ha creato il suo sketch ha cercato di giustificarsi, dichiarando:

"Quando faccio una cosa succede sempre un casino, sto gioco non fa per me. Stiamo facendo un gioco, aprite la mente. A me degli uomini in questa casa non me ne frega nulla, neanche di Antonino. Mi piace Edoardo e amo Edoardo. Dovevo fare Oriana, quando faccio una cosa la devo fare bene"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.