Grande Fratello Vip, la pugnalata di Barù nei confronti di Jessica Selassié

Il rapporto tra Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona e la giovane principessa è caratterizzato da continui alti e bassi, soprattutto ora quando manca pochissimo alla conclusione del reality. Jessica ha persino ipotizzato che Barù la stia usando per arrivare in finale mentre il nobile toscano ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni che sembrano una vera e propria pugnalata per la più grande delle sorelle Selassié.

Nel corso della consueta festa organizzata di sabato sera, l'esperto di vini, parlando con Giucas Casella e Davide Silvestri ha rivelato con chi vorrebbe andare in finale. "Tanto, se parte vicino a noi (la catena dei salvataggi, ndr), io salvo Davide, te (Giucas, ndr) e Soleil. Questa è la mia alleanza, fino alla fine. L’ho già detta a tutti", ha dichiarato Barù che ha pure rincarato la dose contro Jessica :"Tu (riferendosi a Giucas) Soleil e Davide, non me ne frega un c…o di nessun altro. Nemmeno di Jessica. C’è l’alleanza dall’inizio. Si, mi sta simpatica, ma tu, Davide e Sole. Punto!".

Una simpatia e un legame che non lo spingerebbe nemmeno a salvarla in un'ipotetica catena di salvataggio. Eppure, per il toscano, non sembra esserci questo grande legame nei confronti della Sorge che invece vorrebbe in finale.

“Vuole giocare. Crei una storia a cui fuori credono ma tu ogni volta non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa” ha insinuato Jessica parlando del nipote di Costantino, mentre, quest'ultimo, continua ad alternarsi dando "un colpo al cerchio e una alla botte". Di recente, sempre parlando con Giucas ha dichiarato: "Mi piace, ma non in quel senso. Mi piace come amica. E' bellissima, mi fa anche sangue, però secondo me vuole di più del sanguigno. La vedo una donna seria. Fammi uscir di qui, anche se non credo che la frequenterò"

