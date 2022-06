Grande Fratello Vip, la madre di un’ex gieffina vuole partecipare a tutti i costi…

Gossip TV

Sembra che la madre di una nota ex gieffina voglia presentarsi ai provini di Alfonso Signorini per la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Continuano ad avvicendarsi i rumors sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che, tra le candidature spontanee che continuano a fioccare giorno dopo giorno, vi sia anche quella della madre di un’ex gieffina dell’ultima stagione. Ecco di chi stiamo parlando.

Grande Fratello Vip, nel cast la madre della discussa ex gieffina?

La settima edizione del Grande Fratello Vip fa gola a tanti e fioccano le candidature spontanee a concorrenti ma anche ad opinionisti, come quella di Biagio D’Anelli che si trova perfetto per il ruolo. Alfonso Signorini ci tiene all’effetto sorpresa e non si sbilancia, facendo smentite solo se strettamente necessario come nel caso della presunta partecipazione di Katia Ricciarelli in veste di opinionista. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Biccy, tuttavia, vi sarebbe anche una candidata nota al pubblico di Canale5, per essere la madre di una concorrente dell’ultima stagione del reality show, finita nel mirino dei telespettatori per il suo legame con Fabrizio Corona.

“Pare che la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, abbia espresso il desiderio di sostenere il provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip”.

Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, vorrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà e diventare una concorrente ufficiale del Gf Vip? Signorini, furioso per le defezioni al compleanno di Basciano, non sarebbe particolarmente interessato alla prospettiva, almeno per il momento. Vero è che, in vista dell’ennesimo prolungamento che porterà il programma a finire ben dopo l’iniziale data fissata a dicembre 2022 - prospettiva che tutti si aspettano visto il clamore mediatico delle ultime due edizioni - Signorini potrebbe aver bisogno di un asso nella manica da sfoderare e potrebbe ripensarci sul conto di Valeria. Nel frattempo, tra i nomi certi spuntano quelli di Antonella Fiordelisi, Alvaro Vitali, Jeda e Asia Gianese.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.