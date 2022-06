Gossip TV

Tanti inviti e tante assenze in occasione del 33esimo compleanno di Alessandro Basciano. L'ex corteggiatore snobbato dagli ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in occasione del suo 33esimo compleanno, lo scorso 1 giugno, ha organizzato una grande festa in locale a Napoli, in compagnia, naturalmente, sella sua fidanzata Sophie Codegoni, conosciuta proprio nella Casa di Cinecittà e tanti altri amici.

Grande Fratello Vip, tante defezioni di ex gieffini al compleanno di Alessandro Basciano, "Signorini indispettito", il rumor

Secondo quanto riportato da Biccy, Alessandro avrebbe invitato molti altri ex compagni d'avventura del Gf Vip, che avrebbero snobbato il compleanno, creando malumori tra i gestori del locale e persino di Alfonso Signorini che era pronto a dare l'esclusiva sul magazine che dirige ma visto la mancanza di Vip, sarebbe saltata anche quella.

All'evento sarebbero stati presenti solo Giucas Casella e l'altro ex gieffino, suo storico amico, Gianluca Costantino. Molti gli assenti, fra cui Soleil Sorge, in quei giorni in Honduras e le sorelle Selassié.

Sull’assenza degli ex vipponi, anche Basciano era stato chiaro tra le pagine di Chi Magazine:

L’ho festeggiato a Napoli perché ho molti amici lì ed alla fine abbiamo fatto un weekend di relax. Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale.

Sembrerebbe un momento non facile quello che sta passando l'ex gieffino. Oltre la festa di compleanno snobbata, l'ex corteggiatore è stato duramente criticato dalla sua ex compagna, madre di Nicolò. La donna, attraverso il suo profilo Instagram ha parlato di Basciano come un padre assente, meravigliandosi della sua voglia di allagare la famiglia con Sophie e di avere un altro figlio, ha confidato di recente sempre al magazine Chi.

"Bello fare i padri disinteressandosi completamente alla vita dei propri figli - ha scritto Clementina Deriu in una storia Instagram - Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere mai a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno, a una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli… ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura."

