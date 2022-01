Grande Fratello Vip, la frase razzista di Katia Ricciarelli condannata dagli autori? La rivelazione di Lulù

Gossip TV

Lulù Selassié racconta di aver parlato con gli autori in confessionale, trovando la rassicurazione che verrà preso un provvedimento al Grande Fratello Vip.

Lulù Selassié ha deciso di non continuare ad ignorare le provocazioni di Katia Ricciarelli, soprattutto dopo aver sentito la soprano pronunciare una frase razzista nei suoi confronti. La principessa etiope si è rifugiata nel confessionale del Grande Fratello Vip, chiedendo seri provvedimenti, e sembra che gli autori siano dalla sua parte, pronti a punire severamente Katia.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha vinto?

La situazione in Casa è degenerata, lasciando spazio ad un terreno di guerra senza precedenti, che vede tutti contro tutti. Lulù Selassié è finita nel mirino di Katia Ricciarelli già da diverse settimane, e ieri è esplosa rispondendo a tono a tutte le parole della soprano che, in tilt, ha pronunciato una frase razzista nei confronti della giovane principessa etiope. Frase che Lulù non ha dimenticato né fatto finta di non aver sentito, e che ha scatenato il putiferio tra i fan del Grande Fratello Vip, che chiedono ad Alfonso Signorini di sbattere fuori da Cinecittà la soprano. Per questo, mentre fioccano minacce da malavitosi, Lulù si è recata in confessionale e ha chiesto ufficialmente al Gf Vip di prendere provvedimenti.

“Già dopo la battuta delle carogne non mi piaceva più. Poi oggi dopo il razzismo è ancora peggio. Certo che ne ho parlato con loro, mi hanno dato ragione in confessionale. Hanno detto ‘non preoccuparti Lulù che è tutto molto chiaro quello che è successo’. […] che poi lei nemmeno è mai andata al televoto. Sembra che ci sono degli intoccabili. Giacomo ad esempio mi ha detto ‘non capisco come mai l’anno scorso al GF Vip 5 potevamo nominare tutti senza problemi e quest’anno no’”, ha raccontato Selassié a Nathaly Caldonazzo, come riporta Biccy.

Ma la gieffina non è stata l’unica a cercare di capire che aria tirasse in confessionale. Anche Katia è stata chiamata dalla produzione, e sembra che il suo incontro non sia stato altrettanto proficuo. “Sono andate tutte a lamentarsi in confessionale. […] Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive […] Ho specificato che non devono guardare soltanto quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi. Si deve guardare causa ed effetto”, ha ammesso Ricciarelli. Nel frattempo, venerdì si terrà una puntata straordinaria del programma e sicuramente fioccheranno provvedimenti e forse anche qualche squalifica.

