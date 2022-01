Grande Fratello Vip, anticipata la prossima puntata, il motivo forse legato ai provvedimenti in arrivo

Gossip TV

Il reality tornerà in onda già da venerdì 7 gennaio.

Cambio di programmazione nel palinsesto di Canale 5. Il Grande Fratello Vip tornerà in onda venerdì 7 gennaio prossimo al posto del documentario del Viaggio nella grande bellezza: speciale Quirinale, annunciato diversi giorni fa. La scelta di Mediaset sorprende non poco e potrebbe essere dovuta alla volontà di comunicare qualche provvedimento dopo il caos esploso nella Casa nelle ultime ore. I concorrenti hanno dato vita a scontri infuocati e offese di ogni tipo. La puntata anticipata di qualche giorno, potrebbe quindi porre un freno ad una situazione sta degenerando di ora in ora.

Sotto l'occhio del ciclone sono finite, soprattutto le frasi pronunciate da Katia Ricciarelli nei confronti della giovane principessa etiope Lulù Selassiè. Katia l'ha apostrofata come "scimmia" e la invitata inoltre a tornare nel suo paese. Una frase che per molti è stata considerata come un'esternazione razzista che andrebbe immediatamente punita.

Anche Lulù si è resa protagonista di termini infelici rivolte sia alla soprano che a Soleil Sorge. A questo si aggiunge la gravissima accusa di Giacomo Urtis nei confronti di Miriana Trevisan per cui l'ex marito Pago ha annunciato provvedimenti legali.

"Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose – ha dichiarato Urtis parlando con Soleil – tutto quello che ho visto. Perchè io lei la conosco. Un mio amico, e scarpe e cose, per 20/30.000. Lei gli uomini gli intorpidisce”. Affermazioni per le quali il gieffino si è scusato anche se ha tenuto a ribadire di non aver inventato nulla.

La casa è comunque divisa in due gruppi e ogni occasione è buona per accendere polemiche, innescando furosi lite.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.