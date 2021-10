Grande Fratello Vip, la Fidanzata di Amedeo Goria si scaglia contro Guenda e Manila Nazzaro!

Gossip TV

Vera Miales replica alle provocazioni di Manila Nazzaro e Guenda Goria, figlia del fidanzato Amedeo.

L’ingresso di Vera Miales nella casa del Grande Fratello Vip, con tanto di abito da sposa, ha lasciato tutti perplessi. Dopo l’incontro con Amedeo Goria, che ha scoperto di non essere in procinto di diventare nuovamente padre, la modella è finita nel mirino di Guenda Goria, figlia del giornalista sportivo nonché ex gieffina, e di Manila Nazzaro. Ecco come ha replicato Vera alle dichiarazioni delle due donne.

Gf Vip, Vera Miales zittisce Manila e Guenda

Vera Miales, giovane fidanzata di Amedeo Goria, ha catalizzato l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip, quando alcuni scatti l’hanno immortalata con un pancione evidente che faceva presagire l’imminente annuncio di una gravidanza. Terrorizzato dall’eventualità di diventare padre di nuovo, Goria ha trascorso una settimana difficile nella Casa più spiata d’Italia, arrivando a mettere in discussione la paternità nel caso in cui Vera avesse confermato la gravidanza. La modella ha fatto il suo ingresso a Cinecittà, indossando un abito da sposa bianco come simbolo di purezza e fedeltà ad Amedeo, e suscitando le amare critiche del pubblico.

Manila Nazzaro ha sparato a zero sulla Miales, certa che la donna sia interessata alle telecamere più che al rapporto con Amedeo al punto di inventare di sana pianta la gravidanza. “Cara Manila, non continuare a giudicarmi se non conosci i fatti e non sai quello che ho passato. Non sei né un giudice né un avvocato! Trova altri argomenti per attirare l’attenzione!”, ha replicato inferocita Vera. Quest’ultima ha spiegato di aver avuto una gravidanza isterica, a seguito di un fatto molto traumatico accaduto pochi mesi da, ovvero la rapina che l’ha vista protagonista in Costa Azzurra, dove si era recata con Goria per qualche giorno di relax.

Sulla questione è intervenuta anche Guenda Goria, che si è scagliata contro Vera, spronando suo padre ad allontanarsi al più presto da questo rapporto. La Miales ne ha anche per Guenda: “Ma quale spettacolarizzazione? Ma ce l’avete un cervello? Smettetela di essere banali, moralisti e finti perbenisti! Ritornate sulla Terra!”, ha sbottato la modella. Nel frattempo, parlando proprio dell'incontro tra i due fidanzati, Soleil Sorge ha dato del maleducato ad Aldo Montano, intervenuto con parole poco gentili nei confronti di Vera.

