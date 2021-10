Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro spara a zero sulla fidanzata di Amedeo Goria

Gossip TV

Dopo l’ingresso di Vera Miales al Gf Vip, Manila Nazzaro si scaglia contro la fidanzata di Amedeo Goria.

Vera Miales, giovane e affascinante fidanzata di Amedeo Goria, si è resa protagonista di un malinteso che ha messo alla prova la calma del concorrente del Grande Fratello Vip. Entrata in Casa per ribadire il suo amore per il giornalista sportivo, parlando anche della presunta gravidanza, Vera è finita nel mirino di Manila Nazzaro che non crede alla buona fede della modella.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro contro Vera Miales

Ieri abbiamo assistito ad una scena, che potremmo definire unica., sta a voi definire se in modo negativo o positivo. Amedeo Goria, dopo aver visto le foto del pancino sospetto della fidanzata Vera Miales, ha trascorso giorni difficili nella casa del Grande Fratello Vip contemplando l’idea di diventare padre a 67 anni. Dopo tanta confusione e diverse critiche da parte dei gieffini, che sono apparsi scettici nei confronti delle buone intenzioni di Vera, la modella si è presentata in puntata vestita da sposa. Esatto, da sposa.

“Sono venuta vestita così perché il bianco rappresenta la mia purezza. Ti sono fedele. Qua fuori c’è una guerra che sto combattendo da sola. Non aspetto un bambino però. La pancia che avete visto è frutto di una gravidanza psicotica”, ha ammesso la Miales in lacrime, accusando Amedeo di non averla difesa pur sapendo quanto gli è fedele. Il giornalista sportivo, commosso dall’ingresso della Miales, l’ha ringraziata e ha dichiarato di aver reagito male alla possibile gravidanza per via del cambiamento drastico che la sua vita avrebbe subito, e che non era stato contemplato. Dopo essersi scagliata contro alcuni concorrenti del Gf Vip, suscitando la reazione di Aldo Montano, la Miales ha lasciato il giardino della Casa e tutti noi senza parole.

“Papà rinsavisci”, ha scritto Guenda Goria su Twitter, dando voce al pensiero di molti spettatori. Pensiero che è stato condiviso anche da Manila Nazzaro, la quale dopo la puntata si è sfogata, tornando sull’argomento. "Vera che faceva finta di sposarsi. Io sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda di Guenda. Vera non può venire qui così e dire quelle cose. A lei piace stare in televisione. Va in tante trasmissioni televisive. Come mai dubito della pancia? Perché è venuta qui ed era magrissima. Non aveva proprio pancia, era piattissima. Quindi quella foto me la deve spiegare. Non possono essere scatti recenti a questo punto. A quanto tempo fa risalgono? Stasera era magrissima”, ha ammesso la Nazzaro.

