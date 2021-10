Grande Fratello Vip, parla la figlia di Amedeo Goria sull'incontro con Vera: "Scioccante, non si scherza sulla gravidanza!"

Gossip TV

Guenda Goria, durissima con la compagna del padre dopo l'incontro al Grande Fratello Vip.

Durante il nono appuntamento con il Grande Fratello Vip, c'è stato un faccia a faccia tra Amedeo Goria e la sua fidanzata Vera Miales durante il quale, la 36enne moldava, ha rivelato di non essere incinta. Una notizia che era stata riferita al giornalista sportivo la settimana scorsa e lo aveva molto turbato. Signorini aveva infatti mostrato alcuni siti che ritraevano Vera con un pancino sospetto.

L'incontro tra Goria e la modella moldava ha lasciato interdetti molti telespettatori. La Miales, in un lungo abito bianco che, ha ribadito più volte, per mostrare la sua purezza teneva una rosa bianca e ha continuato a spronare il suo compagno a dirle di amarla e di ufficializzare la loro relazione. (Goria è entrato al Gf dichiarandosi single) Oltre a questo, la donna ha affrontato con leggerezza il tema della gravidanza, facendo presente di aver avuto una gravidanza isterica causata dal grande stress che sta attraversando.

Un incontro, come detto, che è piaciuto poco al popolo del web. Ma non solo. A scagliarsi duramente contro la Miales, anche la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, Guenda Goria. Intervistata da Casa Chi, l'ex gieffina ha dichiarato:

"Vera, da quando è iniziato il Grande Fratello - ha esordito Guenda - non hai mai contattato né me nemmeno nessuna delle persone che fa parte dell’entourage di mio padre. Sai bene che quando una persona partecipa al Gf ha un manager, delle persone che si occupano della gestione economica, legale, per promuovere il concorrente. Io sono forse la persona più vicina affettivamente a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi.Mi sarebbe piaciuto che lei si fosse coordinata con me, specialmente. Una donna che dice di amare un uomo e che dice di voler creare una famiglia con lui deve prima di tutto avere sensibilità nei confronti della famiglia che quest’uomo ha già. Soprattutto se la figlia è una che ha fatto già il Grande Fratello e che quindi ha un ruolo pubblico, all’interno di una famiglia che è mediatica.

E ancora:

"Quando si gioca su una gravidanza – e mi permetto di usare il termine giocare, perché questa non è una gravidanza smentita per quasi almeno due settimane – e quando non c’è una smentita c’è una spettacolarizzazione. A me ha fatto passare delle ore non semplici. Io sapevo già che la gravidanza non era vera. Ho voluto aspettare per capire. Io lo sapevo da voci di dietro le quinte e da persone che la conoscono e a cui lei aveva già detto che la gravidanza non era vera. [...] Non voglio essere cattiva ma io mi dissocio da quello che ho visto, dall’abito bianco, dal termine matrimonio, dal parlare di famiglia. Io soffro di una malattia per cui ho problemi ad avere figli. Tante donne hanno problemi. Credo che si possa fare del gossip, c’è spazio per Vera e per tutti gli altri, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze. È una cosa molto grave. Soprattutto se ci sono dei figli veri che stanno a casa. Io mi sono trovata in grande imbarazzo. Poi un’altra cosa. Parliamo dei famosi paparazzi a San Benedetto del Tronto, che la fotografano, guarda caso, in abitino bianco, guarda caso attillato, guarda caso col pancino, guarda caso la notizia esce e fa il giro dei salotti. Lei posta 2 milioni di cose al giorno e non dice niente. Guarda caso ha avuto una gravidanza isterica che è rarissima e l’ha avuta guarda caso mentre mio padre è dentro la casa del Gf. Valutate voi. Io non ho scritto “Gioconda” in fronte."

"È stato scioccante quello che ho visto. L’ho trovato un teatrino. Mio padre si è trovato in grande imbarazzo, l’ho trovato fragile nella reazione. Difficilmente prende posizioni. Questo abito bianco cosa significa? Va bene lo show però ci sono dei limiti. Io ho incontrato Vera per la prima volta ad un salotto televisivo. Questo mi aveva destato sospetti ma io sono sempre dalla parte delle donne. Mi dispiace ma è stata una mancanza di rispetto totale. Non voglio che le persone pensino di poter fare con la mia famiglia il bello e il cattivo tempo passando per il silenzio totale, perché non è così. Mio padre ovviamente è responsabile di tutto questo - ha concluso l'ex gieffina - è protagonista. A mio padre gli voglio bene, lo tutelo, ma a questo punto fino a un certo punto. "

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.