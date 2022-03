Grande Fratello Vip, la dedica social di Manila Nazzaro a Delia Duran: "Ne è valsa la pena"

Gossip TV

Manila torna sui social e dedica parole di stima e affetto a Delia.

Dopo sei lunghi mesi, la sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine. Chi sarà il vincitore assoluto del reality show di Alfonso Signorini? In gara per il montepremi finale ci sono Lulù e Jessica Selassié, Delia Duran, Davide Silvestri, Barù e Giucas Casella.

Manila Nazzaro dalla parte di Delia Duran

Stasera, lunedì 14 marzo 2022, conosceremo finalmente il nome del vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A sostenere Delia in questa serata così importante anche Manila Nazzaro che, a pochi giorni dalla sua eliminazione, è tornata sui social per spiegare i motivi della sua assenza e fare una dolce dedica alla compagna di Alex Belli.

La Nazzaro ha pubblicato un biglietto che la Duran le ha lasciato nella valigia prima di abbandonare definitivamente la Casa del Gf Vip: "Ti voglio bene. Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso e speso per me. La tua forza è stata la mia forza qui dentro. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa. La mia vittoria sei stata tu".

Un bellissimo e dolcissimo messaggio quello scritto da Delia, al quale Manila ha voluto rispondere così: "Sistemando le valigie scopro l'ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo anche mi dimostra che ne è valsa la pena". L'amicizia nata tra le due showgirl continuerà anche lontano dalle telecamere? Staremo a vedere.

