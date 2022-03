Grande Fratello Vip: "Noi tifiamo per Delia Duran", la rivelazione di due amati ex gieffini della sesta edizione

Gossip TV

Nathaly e Antonio vuotano il sacco a Verissimo sul vincitore del Grande Fratello Vip.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno prosegue anche lontano dalle telecamere. Ospiti dell'ultima puntata di Verissimo, i due ex concorrenti del reality hanno parlato del loro rapporto, spesso criticato e ostacolato dai loro ormai ex compagni di gioco.

La rivelazione di Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno sul vincitore del Gf Vip

Tra Nathaly e Antonio è nata una bellissima amicizia, che continua anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Intervistata da Silvia Toffanin, la showgirl ha fatto un bilancio del suo percorso affermando: "Rimane un gioco bellissimo al quale abbiamo partecipato, cerchiamo di trarre il bello da questo come la nostra amicizia ma la vita poi va avanti ed è ben altro".

"Entrare in corsa ci ha un pò danneggati, tutti insomma non favorivano la nostra vittoria" ha continuato la Caldonazzo lanciando una frecciata ai concorrenti del Gf Vip "Potevamo essere potenziali vincitori, lui per la sua umanità mentre io per il mio modo diretto. In qualche modo abbiamo dato fastidio e ci dovevano buttare fuori". A farle eco Medugno che, dopo aver parlato della sua amicizia con Nathaly, ha speso parole di stima e affetto anche per Soleil Sorge: "Mi ha sempre difeso e aiutato tanto, la ringrazio per questo".

A proposito dell'eliminazione di Soleil dal gioco, Nathaly ha confessato: "Non me l'aspettavo assolutamente. Io la vedevo come vincitrice. A questo punto noi ci auguriamo Delia, che è il nostro amore. Nella Casa io lui e Delia avevamo un rapporto di amicizia vera. Noi tifiamo Delia". Chi sarà il vincitore della sesta edizione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda stasera, lunedì 14 marzo, in prima serata su Canale 5.

