Grande Fratello Vip, la confessione di Adriana Volpe: "Ho pensato di mollare tutto perché..."

L'opinionista del Gf Vip parla della querelle con Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Ora, l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini è tornata a parlare della querelle con Giancarlo Magalli.

La verità di Adriana Volpe su Giancarlo Magalli

Adriana è tornata a parlare di Magalli, che è stato condannato dal tribunale di Milano per diffamazione aggravata nei confronti dell'opinionista del Grande Fratello Vip e sarà costretto a risarcire i danni. "Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi. E questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi allusioni che mi hanno offeso per anni e che hanno provocato dolore a me e alla mia famiglia. Secondo me aveva la piena certezza che tutto sarebbe finito prima o poi a tarallucci e vino. E che le denunce nei suoi confronti sarebbero state archiviate" ha dichiarato Adriana.

L'opinionista del Gf Vip 6 ha poi rivelato come ha reagito quando è venuta a conoscenza della condanna: "Ho pianto ed è stato un pianto liberatorio. Per anni ha infangato sia la mia credibilità professionale sia la mia dignità di donna e di madre e pare proprio non essersi reso conto della gravità delle sue azioni. Purtroppo ancora una volta il suo comportamento mi ha ferito e deluso".

"In alcuni casi ho pensato di mollare tutto" ha rivelato la Volpe "Mi sembrava di pedalare a vuoto e che non si arrivasse mai alla fine. Sono stati mesi, anni duri, soprattutto quando in Rai sono stata allontanata dal programma. Mi sentivo umiliata, screditata, sopraffatta. Ho sofferto anche quando è stato allontanato Marcello Cirillo perché aveva espresso solidarietà nei miei confronti. Insomma, era ero diventato un personaggio scomodo che andava controcorrente".

