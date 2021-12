Grande Fratello Vip, caos nella Casa: topi, puzza e sporcizia

Gossip TV

Scarseggia l'igiene nella Casa del Grande Fratello Vip: scatta il provvedimento contro i concorrenti

In tante edizioni del Grande Fratello Vip, la Casa della sesta edizione del reality è in condizioni abbastanza critiche. I concorrenti di quest'anno non sono particolarmente interessati a fare le pulizie e il nel grande loft di Cinecittà regna disordine e sporcizia. Una situazione per cui la produzione è dovuta intervenire più volte e di recente ha anche annunciato un provvedimento disciplinare.

"Per via della gestione e dell'ordine e pulizia della casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, fanno sì che il totale a vostra disposizione passi da 380 a 266 euro", ha comunicato la produzione, uscitando l'indignazione di alcuni concorrenti.

Ma non è finita qui. Nella Casa, si sono visti più volte dei topi che scorrazzavano in giardino e persino nelle camere da letto. Nonostante questo, i gieffini sembrano non curanti delle condizioni in cui vivono. Manila Nazzaro è sicuramente la più propensa a far regnare l'ordine e la pulizia ma con scarsi risultati. Come se non bastasse, è accaduto più volte che alcuni Vip si lamentassero del bagno sporco e persino dell'igiene personale. Qualche nome? Frutto di semplici cattiverie o no, sono stati fatti i nomi di Sophie Codeogni, Soleil Sorge e Giucas Casella. Al di là delle poche docce, il problema topi può però diventare grave e importante tanto da dover mettere in atto una disinfestazione.

Negli scorsi giorni Gianmaria Antinolfi ha raccontato di un incontro ravvinato con un topo che gli è saltato addosso mentre stava entrando in confessionale: “Apro la porta del confessionale, in mezzo alle piramidi, mi salta proprio addosso. Mi ha proprio guardato. E poi ha iniziato a scappare in tutta la casa”, ha detto l’imprenditore a Soleil Sorge.

