Grande Fratello Vip, Giaele De Donà in lacrime si dispera per il marito

Giaele De Donà, in crisi dopo per aver visto il marito Bradford Beck senza la fede al dito negli scatti mostrati da Alfonso Signorini nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Nel corso della giornata di oggi trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha avuto un crollo.

Gf Vip, Giale De Donà soffre per il marito: "Sta venendo fuori che sono cotta di Antonino""

La 23enne veneta ha pianto disperata con Charlie Gnocchi domandandosi perché non abbia ancora notizie del marito. La gieffina non ha nascosto di essere rimasta molto turbata nel vedere le immagini mostrate da Alfonso Signorini in puntata, in cui il marito Bradford Beck è stato immortalato in compagnia di altre ragazze senza la fede al dito.

"Visto che è l’unico modo che ha per comunicare con me, io mi aspetto un messaggio" ha confidato Giaele a Charlie, convinta che il marito possa essere rimasto turbato dal suo avvicinamento con Antonino.

“Ci sono troppe cose che iniziano a non tornare. Viene fuori che io sia cotta di Antonino, se a lui arriva questo messaggio capisco che ha e pall* girate. Vorrei parlarci e vederlo”. Ad ascoltare la modella, sono stati anche Nikita e Edoardo.

“Mi manca un sacco mia mamma, mio papà. Rimango dall’idea che sta succedendo qualhttps://www.comingsoon.it/tv/gossip/grande-fratello-vip-giaele-de-dona-e-antonino-spinalbese-beccati-da/n147484/cosa che non so. Mio marito non mi ha ancora mandato un aereo. Secondo me si sta vendicando”. ha dichiarato piangendo la De Donà.

Nonostante i momenti di sconforto, Giaele non riesce a stare lontana da Spinalbese. Nelle ultime ore infatti, la modella e l'ex di Belen si sono nascosti dagli occhi indiscreti delle telecamere, costruendo una sorta di capanna con dei cuscini, suscitando alcune perplessità da parte degli altri inquilini.

“Ragazzi ma che fanno quei due? Quello? Che bello farsi i ca**li degli altri" ha domandato la Rossetti. “Ma no, ma che so matti a fa le cose qua con tutti in casa?” ha fatto eco Edoardo. Anche Antonella Fiordelisi ha commentato ironicamente: “Adesso dovete andare in confessionale a dire che cosa avete fatto lì dietro. Visto che in quel punto le telecamere non possono arrivare. Sarà contenta Ginevra Lamborghini“.

The Pipol Gossip è riuscito a contattare l'imprenditore statunitense il quale ha commentato attraverso un portavoce, facendo presente che prova un certo imbarazzo per quello che sta vedendo al Gf Vip:

"Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del Gf vip 7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato. Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata. Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia. Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo."

