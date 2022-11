Grande Fratello Vip, indiscrezione bomba: Ivana Mrazova pronta a tornare nella Casa

Gossip TV

Ivana Mrazova torna al Grande Fratello Vip per rivedere Luca Onestini?

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 17 novembre 2022 su Canale 5. Nell'attesa, stando alle ultime indiscrezioni pare che l'ex amata gieffina Ivana Mrazova sia pronta a tornare nella famosa Casa di Cinecittà per rivedere il suo ex fidanzato Luca Onestini.

Il ritorno di Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip

Ivana Mrazova è pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Come riportato da Biccy, a lanciare la clamorosa indiscrezione è Casa Pipol. Non è ancora chiaro, però, se l’ex amatissima concorrente del reality show sarà inserita nel cast oppure farà il suo ritorno solo per un confronto con il suo ex fidanzato Luca Onestini:

Luca Onestini sta flirtando con Nikita e le ha detto che gli piace come si comporta. Però lui non si è spinto oltre. Questo perché lui con l’ex fidanzata Ivana Mrazova, si è lasciato solo per sms. Quindi non hanno mai avuto modo di avere un confronto dal vivo per lasciarsi. Tra l’altro si sono sentiti più volte. I loro telefoni erano molto vicini, anche se loro fisicamente erano spesso lontani. Probabilmente Ivana entrerà, ma come concorrente oppure soltanto per fare un confronto e lasciarsi alle spalle Luca? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Per chi non lo sapesse, Luca e Ivana si sono conosciuti e innamorati proprio nella Casa del Gf Vip. A rivelare i motivi della loro rottura ci ha pensato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne che, parlando con Daniele Dal Moro e Wilma Goich, ha spiegato di essere ancora molto legato alla sua ex:

Lei è una bellissima persona, quando eravamo insieme ridevamo come pazzi. Ci piacevano e ci facevano ridere le stesse cose, questo non mi è mai più capitato. Questi ultimi due anni sono stati difficili per tutti e lo sono stati anche per noi. Diciamo che non abbiamo superato un ostacolo sul nostro percorso. Però posso solo dire cose belle su di lei, che per me è una donna premurosa, un angelo, una ragazza davvero gentile, buona ed educata.

