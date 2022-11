Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli rapporto intimo sotto le coperte? L’audio incastra la coppia

Gossip TV

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno un incontro hot sotto le coperte. Ecco il video della nuova coppia del Grande Fratello Vip.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno avuto un chiarimento che li ha portati a iniziare a viversi come coppia, lasciandosi andare all’attrazione fisica reciproca. Nelle ultime ore, Oriana e Antonino si sono appartati sotto le coperte e l’audio sembra suggerire che tra loro possa essere avvenuto qualcosa in più di qualche semplice bacio.

Grande Fratello Vip, Antonino e Oriana hot sotto le coperte

Antonino Spinalbese si è rivelato essere uno dei concorrenti più contesi della casa del Grande Fratello Vip e, sebbene inizialmente sembrasse certo di non voler intrecciare nuove relazioni al momento, l’ingresso di Oriana Marzoli ha rimesso tutto in discussione. La venezuelana, infatti, si è trovata divisa tra l’attenzione per Antonino e quella per Daniele Dal Moro, quest’ultima frenata dall’eccessiva gelosia dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha portato la Marzoli ad allontanarsi. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip su Canale 5, Alfonso Signorini ha deciso di metter alle strette Oriana chiedendole di fare una scelta ben precisa e lei ha ammesso di preferire continuare la conoscenza con Antonino.

Tra i due c’è stato un confronto al termine della diretta, per sincerarsi che la scelta sia stata dettata dall’interesse e non da necessità del momento, che ha sancito la decisione di viversi giorno per giorno come coppia. Antonino ha dormito con Oriana, ma si è mostrato ancora geloso di Giaele De Donà, alla quale ha chiesto di rispettarlo e di continuare ad abbracciarlo senza cambiare il suo comportamento a causa della sua nuova fiamma. Nelle ultime ore, poi, Oriana e Antonino si sono appartati e sono finiti insieme sotto le coperte, dove hanno dato spettacolo anche grazie alla regia che ha deciso di non staccare e lasciare godere al pubblico la scena.

Nel video, condiviso immediatamente su Twitter dove i fan si sono scatenati sulla coppia, si sentono perfettamente alcuni versi di Oriana che fanno pensare ad un incontro hot. Spinalbese, dopo aver trascorso del tempo con la venezuelana, è tornato in sala da pranzo ed è stato mitragliato da domande personali sull’accaduto, preferendo rimanere in silenzio e non confermare né smentire nulla. Ma cosa è successo sotto le coperte? Certamente Signorini non si farà sfuggire l’occasione di indagare sull’accaduto.

ODDIO ANTONINO E ORIANA SOTTO LE COPERTE CHE SI LIMONANO E ALTRO + I VERSI CHE FA ORIANA #gfvip pic.twitter.com/JeaC3qIfrC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 17, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.