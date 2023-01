Grande Fratello Vip, in arrivo nuovi concorrenti, quattro ex fidanzati dei gieffini: i nomi bomba

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, pronti ad entrare (noti) ex fidanzati degli attuali concorrenti.

Al Grande Fratello Vip sono pronti ad entrare quattro nuovi concorrenti che soggiorneranno nella Casa come ospiti. I nomi sono tutti abbastanza noti ma soprattutto sono tutti ex fidanzati degli attuali gieffini, una scelta abbastanza significativa da parte degli autori in cerca di dinamiche più interessanti e coinvolgenti.

Gf Vip, pronti ad entrare quattro ex fidanzati

In quarantena, attualmente, ci sono Martina Nasoni (ex vincitrice della sedicesima edizione del Gf) ed ex fidanzata di Daniele Dal Moro. E poi Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, l'altro ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa che con l'influencer campana ha avuto un confronto alcuni mesi fa nella Casa e infine, una notissima ed ex amata gieffina ed ex fidanzata di Luca Onestini, Ivana Mrazova. La modella ceca entrerà proprio questa sera nel corso della trentesima puntata.

“Luca ha detto che pensava che lei potesse essere la madre dei suoi figli. E nella puntata di stasera lei tornerà al GF per parlare con il suo ex e dirgli delle cose” ha dichiarato Alfonso Signorini parlando dell'incontro dei due ex fidanzati. Onestini ha parlato di Ivana in diverse occasione facendo presente di essere stato lasciato dopo quattro anni con un semplice messaggio.

Le parole di Luca Onestini

“Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme

