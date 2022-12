Grande Fratello Vip, il televoto truccato salva Antonella Fiordelisi? Web in rivolta, Codacons scende in campo

Gossip TV

La vittoria di Antonella Fiordelisi al televoto come preferita dal pubblico del Grande Fratello Vip è un mistero e si urla alla truffa.

Il televoto settimanale ha incoronato Antonella Fiordelisi come preferita dal pubblico, battendo Oriana Marzoli e dandole la possibilità di spedire in Nomination proprio la venezuelana. Il pubblico del programma di Canale 5, tuttavia, è in rivolta: le statistiche rivelano che il televoto potrebbe essere stato manomesso, appaiono messaggi da parte dei fan di Antonella sull’acquisto di bot - totalmente illegali - e Twitter invoca all’unanimità il Codacos.

Grande Fratello Vip, Codacons chiamato ad investigare sull’ultimo televoto

Nel coso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, mentre Luca Salatino ha confermato la sua intenzione di lasciare il programma, Alfonso Signorini ha voluto rendere il gioco più interessante, facendo credere ai Vipponi al televoto che si sarebbe trattato di un televoto eliminatorio. Così, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono trovate l’una contro l’altra in studio, certe che una delle due avrebbe dovuto lasciare per sempre la casa di Cinecittà. In realtà, il televoto ha sancito la preferita del pubblico e ad essere incoronata è stata Fiordelisi, fatto che ha suscitato il caos su Twitter dove migliaia di utenti hanno chiesto al Codacons di indagare, gridando alla truffa.

Al grido di “televoto truccato” moltissimi utenti hanno portato le prove delle percentuali in prossimità della chiusura delle votazioni, che davano un netto vantaggio ad Oriana e che sarebbe stato impossibile recuperare, salvo facendo ricorso all’uso dei bot. Uso confermato anche da alcune fan di Antonella che, in modo leggero, ne hanno parlato su Twitter, ammettendo di aver fatto qualcosa di illegale per salvare la loro beniamina e truccare le votazioni. Come se non bastasse, alcuni fan del Gf Vip hanno accusato addirittura Alfonso Signorini di esser complice di questo palese imbroglio, dal momento che il presentatore sa quanto Fiordelisi in realtà sia poco amata e, essendo assente Sonia Bruganelli che fino ad ora ha sempre salvato la gieffina, avrebbe rischiato di perdere la sua preferita il prossimo lunedì.

Una teoria cospiratoria che rimane tale, ma che ha spinto molti utenti a chiedere l’immediato intervento del Codacons nell’analizzare quanto accaduto poco prima della puntata del Gf Vip 7. A gettare ombra sull’accaduto anche Giulia Salemi che, fregandosene di mettere in imbarazzo il presentatore, ha fatto presente che nessuno su Twitter è dalla parte di Antonella e che anche a lei questo risultato sembra piuttosto bizzarro. Il Codacons accoglierà la richiesta dei consumatori e indagherà?

