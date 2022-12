Grande Fratello Vip, Luca Salatino vuole lasciare il reality, stasera la decisione

Gossip TV

Questa sera, nel corso del venticinquesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, i concorrenti decideranno se prolungare la loro avventura nel reality. Tra i Vipponi è ormai certo l'addio di Luca Salatino

Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti entrati a settembre decideranno se continuare la loro avventura nel reality prolungando il loro contratto o lasciare la Casa senza pagare alcuna penale. La settimana edizione si appresta ad essere la più lunga di sempre con un'ipotetica conclusione ad aprile del prossimo anno.

Gf Vip, Luca Salatino vuole lasciare, la decisione stasera

Saranno proprio i gieffini a decidere autonomamente se restare o no e tra questi è ormai certo l'addio di Luca Salatino. L'ex tronista fino a qualche ora fa, ha ribadito di non voler continuare la sua permanenza nel reality show e nel corso degli ultimi giorni si sono mostrati evidenti segni di insofferenza da parte dello chef romano nei confronti dei suoi coinquilini.

Le feste natalizie hanno sicuramente .peggiorato il suo stato d'animo e Salatino, dopo aver pianto nuovamente per Soraia, ha litigato con Oriana ed Edoardo Donnamaria

La venezuelana lo ha chiamato scherzosamente "Soraio" per lo stretto legame con la fidanzata e l'ironia ha scatenato l'ex tronista che ha anche strattonato Oraria.

"Non ti allargare”, ha minacciato Oriana, respingendo ogni tipo di contatto fisico quando lei ha provato ad avvicinarsi. “Non mi va proprio di litigare. Vedi di farti i ca**i tuoi. Dai, levati”, ha continuato. “Non ti avvicinare, fammi il favore”. Salatino si è anche offeso per una battuta di Donnamaria che ha paragonato il padre a Massimo Giletti. Entrambi i gieffini non avevano intenzione di provocarlo tuttavia, i nervi a fior di pelle dell'ex tronista lo stiano facendo reagire in maniera decisamente aggressiva. Sembra proprio che l'avventura al Gf Vip di Luca, che era tra i palpabili vincitori, finirà a breve.

