Grande Fratello Vip, il nuovo fidanzato di Oriana Marzoli fa confessioni molto intime sull'ex gieffina!

Il nuovo fidanzato di Oriana Marzoli, grande protagonista del Grande Fratello Vip, si lascia andare a confessioni hot sulla loro vita intima. Ecco cosa ha detto.

Oriana Marzoli è una delle ex protagoniste del Grande Fratello Vip più amate dal pubblico, anche grazie ai colpi di scena che ha regalato durante il suo percorso e alla turbolenta love story con Daniele Dal Moro. Il nuovo fidanzato della bella venezuelana si è lasciato andare, sui social, ad alcune confessioni intime sul suo conto.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli: cosa ha detto il nuovo fidanzato

Oriana Marzoli è una delle protagoniste più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, la venezuelana si è fatta conoscere a tuttotondo ed è finita al centro del gossip per la sua love story con Daniele Dal Moro. I due hanno continuato a frequentarsi anche una volta finito il programma condotto da Alfonso Signorini, tra tira e molla e vere e proprie guerre sui social, culminate con una rottura che ha fatto discutere per diverse settimane.

Oriana ha conosciuto in un nuovo reality show Facundo Gonzalez e tra loro è scattato l’amore. I due fanno coppia fissa e, come mostrano le foto e i video su Instagram, si stanno godendo l’estate insieme. Proprio Facundo è protagonista di una confessione inaspettata sulla sua fidanzata. Sul web, infatti, circola un video che risale proprio al programma “Ganar o servir” dove si sono conosciuti, in cui rivela che la venezuelana è un’amante instancabile tanto che, come afferma, dovrebbe regolarsi perché lo sfianca. Insomma, un video che potrebbe non aver fatto particolarmente piacere a Oriana, la quale al momento tuttavia non ha commentato.

Grande Fratello Vip, nuovo cast a settembre

Sebbene sia stata molto amata dal pubblico, Oriana Marzoli non sarà nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che, proprio in queste settimane, Alfonso Signorini stia lavorando al cast della nuova stagione che partirà a settembre 2024 su Canale 5, in cerca di Vip in grado di creare dinamiche interessanti ma lasciando anche spazio ai concorrenti Nip come fu per l’edizione dello scorso anno. Spuntano i nomi di tre protagonisti di Temptation Island che potrebbero creare un triangolo infuocato nella casa di Cinecittà. Stiamo parlando di Alessia Pascarella e Lino Giuliano, che si sono lasciati al falò di confronto finale, e della tentatrice Maika Randazzo che si è immortalata proprio in questi giorni con il partenopeo, confermando il loro flirt.

