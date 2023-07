Grande Fratello Vip, Giulia Salemi svela perché non tornerà a settembre nel programma

Gossip TV

L'ultima indiscrezione sul GFVip rivelava che Giulia Salemi non sarebbe tornata nel programma. Ora, a raccontare i motivi dietro questa decisione è la diretta interessata! Ecco cosa ha detto!

L'ultima indiscrezione diffusa da Dagospia rivelava che per la prossima edizione del Grande Fratello Vip uno dei volti più amati del programma non tornerà nel reality: Giulia Salemi.

GFVip, Giulia Salemi svela perché non tornerà nel programma a settembre

Giulia Salemi non totnerà come inviata social per la prossima stagione del GFVip, la notizia è ufficiale, stando anche a quanto affermato da TVBlog. Le prime avvisaglie si erano avute con il gossip di Deianira Marzano: la gossippara aveva, infatti, svelato che per la prossima edizione del reality del GFVip non ci sarebbe stato il momento social.

Dagospia e TvBlog avevano poi rivelato che Giulia Salemi non sarebbe ritornata come volto social del reality e, oggi, a rompere il silenzio è stata proprio lei: l'ex vippona, infatti, ha deciso di raccontare, con una storia sui social, per quale motivo a settembre non farà ritorno al GFVip. Per chi ipotizzava scenate, licenziamenti e molto altro, ci sarà una forte delusione. Infatti, Salemi ha rivelato che il suo obiettivo per il prossimo anno è concentrarsi su altri progetti, qualcosa che le permetta di crescere e che, quindi, la porterà lontano dal GFVip, nonostante sarà sempre grata a Mediaset e ad Alfonso Signorini per il supporto e l'opportunità:

"Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello. L'esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di Salotto Salemi, il format da me ideato dedicato al mondo del makeup che faremo diventare gigante e mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo e il mio team stiamo lavorando da 3 anni e che si chiamerà Casa Prelemi. A novembre sarò alla conduzione di format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quando io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi, quest'anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo."

