Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è fuori dal programma: l'annuncio sciocca i fan!

Secondo l'ultima indiscrezione, Giulia Salemi non tornerà più come volto social del GFVip. Ecco cosa sappiamo.

Secondo uno scoop di TvBlog, per la prossima edizione del GFVip, Giulia Salemi non sarà più il volto social del programma di Alfonso Signorini.

GFVip, Giulia Salemi è fuori dal programma: ecco l'ultima indiscrezione

Per la nuova edizione del GFVip è in atto una vera rivoluzione: Pier Silvio Berlusconi ha, infatti, deciso che nessun influencer o profilo onlyfans potrà prendere parte alla trasmissione e sembra che tra i prossimi opinionisti - anche se qualcuno parla di una sola opinionista - ci sarà Cesara Buonamici, volto del TG5.

Sembra, quindi, che Paola Barale e Katia Ricciarelli non diventeranno le nuove opinioniste del programma e, dopo l'addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti arriva anche un altro nome che non farà ritorno nella trasmissione. Secondo TvBlog è infatti certo che per la nuova edizione del reality di Canale5, non rivedremo più un'amatissima vip: Giulia Salemi.

L'influencer, infatti, non sarà più il volto social della trasmissione, una notizia che si aggiunge all'indiscrezione di Deianira Marzano sull'assenza del momento social durante il GFVip. Ecco cosa ha riportato TvBlog:

"Non sarà infatti più presente al Grande Fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo"

Solo un mese fa, Salemi aveva ammesso in un'intervista a La Stampa che non sapeva ancora cosa sarebbe successo al suo ruolo per la prossima edizione, dato che non era stata ancora contattata, ma era già felice di aver potuto prendere parte all'esperienza di volto social del GFVip.

