Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sarà nel cast di una serie tv? Spuntano foto e indizi sui social!

Dopo l'addio al GFVip, Giulia Salemi potrebbe darsi al mondo della recitazione? Vediamo insieme cosa sappiamo!

Dopo l'annuncio che Giulia Salemi non tornerà nella prossima edizione del GF, l'influencer potrebbe prendere parte a un nuovo progetto: entrare nel cast di una serie tv.

GFVip, Giulia Salemi nel cast di una nuova serie tv?

Quella che sembrava solo un'indiscrezione priva di fondamento si è poi rivelata l'ennesima conferma della rivoluzione messa in atto dall'amministratore delegato di Mediaset per la nuova stagione del Grande Fratello: via il momento social dal reality e, di conseguenza, anche la responsabile di quella particolare sezione del reality. Come ha confermato la diretta interessata, infatti, da settembre Giulia Salemi non farà più parte del GF.

L'influencer ha voluto condividerlo con i suoi fan, pubblicando un lungo messaggio su Instagram, nel quale svelava che, al di là della gratitudine provata per Mediaset e Alfonso Signorini, era arrivato il momento di dedicarsi ad altri progetti legati al suo personal brand e che coinvolgessero anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Un messaggio che è stato accolto da alcuni ex volti del reality con ironia e scherno: Salvo Veneziano, infatti, ha pubblicato un lungo video sui social in cui accusava Salemi di dire falsità e che era stata una decisione del programma mandarla via e non viceversa.

In queste ore, arriva, inoltre, una nuova conferma che Salemi ha davvero lasciato indietro il GF: l'influencer, infatti, ha postato delle stories sui social in cui la si vede seduta in treno, mentre si reca a Roma. A corredo dello scatto c'è un messaggio che non lascia dubbi:

"Come un dejavu ihih. Direzione Roma per 24h"

Il criptico messaggio è accompagnato dall'emoji della cinepresa e da quella dell'omino che non può parlare: che Giulia Salemi stia iniziando una carriera nel mondo del cinema? A confermare che sarà effettivamente parte del cast di una serie tv ci ha pensato anche una segnalazione giunta a Deianira Marzano che mostra la porta di un camerino con il nome dell'influencer sopra:

"Ciao Deia, Giulia è a Roma per girare la seconda stagione di Prisma, va in onda su Prime"

