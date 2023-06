Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli: "Tutto questo non sarebbe possibile se non..."

Gossip TV

Ecco come stanno realmente le cose tra i due ex amatissimi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono davvero in crisi come si vocifera da ormai diverse settimane? A smentire tutti i rumor circa un loro presunto allontanamento ci hanno pensato proprio i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip che, nelle ultime ore, si sono dedicati parole piene d'amore sui social.

Giulia Salemi e la verità sulla crisi con Pierpaolo Pretelli

Aria di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Assolutamente no! A chiarire la loro situazione sentimentale e smentire così i rumor che li volevano distanti ci ha pensato proprio la bella influencer. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuta sui social per fare un bilancio di questa sua stagione televisiva e ha colto l'occasione per dedicare parole piene d'amore al suo amato Pier:

Oggi si conclude una stagione molto importante per il mio percorso di crescita professionale in cui tante cose sono andate al loro posto e tanti piccoli risultati si sono sommati per farmi sentire migliore e più sicura. Alle 21.30 su TV8 affiancherò alla conduzione di Gialappashow il Mago Forest e chiuderò con leggerezza ed ironia una stagione cominciata il 13 settembre 22 sulla poltrona del GFvip dove Alfonso Signorini mi ha fortemente voluta e sostenuta per 45 prime serate su canale5. Poi è andata in onda su La5 la seconda edizione di “Salotto Salemi” il format da me ideato durante il lockdown. Sempre in questa stagione non ho abbandonato Mediaset Infinity e il GFVipparty, a cui devo tanto, con altre 45 puntate. È successa poi una cosa meravigliosa quando a Le Iene mi sono esposta per sostenere le donne Iraniane ed ho toccato con mano quanto un minuto e trenta secondi di televisione scritta con l’anima possa cambiare la percezione esterna su di me passando da “quella bionda che si fa i selfie” (cit. CF) a “complimenti Giulia, mi hai fatto emozionare”. Ovviamente io felice di ciò, così come quando a Novembre sono stata invitata alla camera dei deputati per sensibilizzare il mio target sul tema della violenza contro le donne (c’è ancora tanta strada da fare). E poi la radio, sognata, voluta, aspettata ma che ho dovuto lasciare ad aprile per rispetto di quel lavoro che non potevo fare come andava fatto. Ma ho imparato un mestiere meraviglioso che tornerò a fare. E poi il mondo digital che tante soddisfazioni mi sta dando e che mi permette di fare una vita serena senza sentirmi più sbagliata...

Ora godiamoci questa ultima serata su Tv8 e poi una bella pausa per ricaricare le batterie e pensare alla vita che quella sì l’ho un po’ trascurata. Ah… tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da “situazione molto complicata” a “l’addio non è una possibilità” è un attimo…

Una dolcissima dedica, alla quale Pierpaolo ha prontamente replicato:

Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti. E con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano puoi starne certa. P.s: Amor omnia vincit.

