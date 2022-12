Grande Fratello Vip, Giulia Salemi lascia per volare in Rai con Pierpaolo Pretelli? Lo scoop

Gossip TV

Sembra che per la coppia Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli si apra un’allettante prospettiva in Rai. Ecco le ultime sull’opinionista del Grande Fratello Vip.

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto innamorare i fan del Grande Fratello Vip, ed ad oggi è più solida che mai con tanti progetti in ballo. La bella influencer italo-persiana è approdata nuovamente nel reality show di Alfonso Signorini, ma sembra che questa potrebbe essere la sua ultima avventura televisiva a Mediaset. Fonti certe la vogliono, infatti, in Rai con un nuovo progetto insieme al suo compagno.

Giulia Salemi lascia Mediaset? Il gossip

Dopo essere diventata popolare grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto e si è innamorata dell’attuale compagno Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si è dedicata anima e copro alla sua carriera sul web e sul mondo della televisione. Felice per il successo del format Salotto Salemi, che l’ha vista intervistare nel suo salotto glamour e rosa alcune delle star della Tv e del mondo delle influencer, Giulia ha accolto con entusiasmo la notizia del rinnovo del suo programma sbarcato ufficialmente su La 5.

Vista la sua crescente popolarità e la sua dimestichezza con i social, Alfonso Signorini ha voluto reclutare Salemi come portavoce ufficiale del popolo di Twitter, ovvero come terza opinionista della nuova edizione del Gf Vip. Nello studio di Canale 5, tra una discussione con Sonia Bruganelli e l’altra, Giulia riporta fedelmente il pensiero dei fan del programma, acquistando sempre più popolarità tra gli spettatori. Come se non bastasse, la popolarità di Giulia è cresciuta anche grazie al suo impegno sociale nella lotto contro la violenza di genere, prima col discorso commovente tenuto nello studio de Le Iene su Italia 1, poi con quello ufficiale presentato a Montecitorio.

Così, secondo Diva e Donna, Rai avrebbe preso ad interessarsi del futuro di Salemi in Tv e avrebbe deciso di offrirle un contratto nella televisione nazionale, chiedendole di lasciare Mediaset. “La sua vivacità piace anche ai piani alti della Rai, e qualcuno lavora per prtarla da Mediaset sulla tv di Stato come volto nuovo”. Questo il pettegolezzo che vorrebbe Giulia in procinto di lasciare Canale 5 per dedicarsi ad un nuovo programma su Rai, incentivata dalla proposta di presentarlo insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, che in Rai è già approdato da tempo con Tale e Quale Show.

