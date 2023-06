Grande Fratello Vip: "Giulia Salemi è una delle persone più buone e genuine che io conosca", parla un noto influencer

Gossip TV

Andrea Pinna si emoziona parlando dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è uno dei volti più amati e apprezzati del momento. Ad elogiare l'ex opinionista social della settima edizione del Grande Fratello Vip ci ha pensato l’influencer Andrea Pinna che, in alcune Instagram stories pubblicate di recente, ha detto la sua su alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo.

Le dolci parole di Andrea Pinna su Giulia Salemi

Andrea Pinna si è sbilanciato rivelando il suo pensiero su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Senza troppi giri di parole, il vincitore della quarta edizione di Pechino Express ha citato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, ringraziandola pubblicamente per l’affetto e il sostegno dimostrategli nel corso degli anni:

Vorrei ringraziare una persona pubblicamente…Provo a non commuovermi. C’è una persona del mondo dello spettacolo che ho conosciuto nel 2015 e tutt’ora, nel 2023, mi scrive, mi risponde, mi chiede, si preoccupa e mi vuole bene, tifa per me, che non è scontato, perché in questo mondo io tifo per me. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore Giulia Salemi. E’ una delle persone più genuine e buone che io conosca in questo mondo.

Se Tommaso Zorzi è stato accusato di averlo abbandonato in un periodo molto difficile, Giulia è stata elogiata da Andrea. L'influencer è infatti convinto che non è per niente scontato ricevere affetto e attenzioni da parti di alcuni personaggi. Arriverà una reazione da parte dell'ex opinionista social del Gf Vip?

