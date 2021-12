Grande Fratello Vip, Giulia Salemi al vetriolo su Soleil Sorge e Alex Belli: ''Avrei sfondato tutto''

Gossip TV

Dopo aver assistito agli ultimi risvolti per la coppia Alex Belli e Soleil Sorge, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli criticano duramente i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ospite della nuova puntata del GF Vip Party in coppia con il compagno Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha espresso il suo duro giudizio su Alex Belli e Soleil Sorge, la coppia proibita della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco come ha commentato questa chimica artistica la bella influencer italo-persiana.

GF Vip, Giulia Salemi contro Alex e Soleil!

I fan della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono curiosi di scoprire i prossimi colpi di scena che avverranno tra Soleil Sorge e Alex Belli, la coppia di concorrenti uniti da una passione proibita e da una quantità spropositata di chimica artistica, che farebbe impallidire anche i migliori attori di Hollywood. Puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, Alex e Soleil si espongono sempre di più, al punto che il gieffino è arrivato a mettere in seria discussione il matrimonio con Delia Duran, soprattutto dopo aver saputo che la moglie è sparita dai social e ha lasciato il loro nido d’amore. Di certo anche il comportamento di Delia si è rivelato essere totalmente imprevedibile, dal momento che la showgirl è entrata in Casa con il piede di guerra, per poi benedire in prima persona questa amicizia speciale.

L’ambiguità regna sovrana tra Alex e Soleil, tanto da spingere alcuni fan del GF Vip a parlare di pura finzione a favore delle telecamere. Sul tema scottante del momento è intervenuta Giulia Salemi, che ha smesso per una sera i panni della conduttrice del Gf Vip Party per diventare ospite, insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. I due si sono incontrati proprio a Cinecittà, dando vita ad una delle love story più belle nella storia del reality show di Canale5.

“Trovo il triangolo fra Alex, Soleil e Delia sbagliato. Delia avrebbe dovuto dire subito a Soleil che era gelosa e invece hanno voluto fare le “bad girl”. Alex ha detto alla moglie: “‘Stai tranquilla” e il giorno dopo ha dato il bacio artistico a Soleil. Se lo avesse fatto Pierpaolo sarei entrata nella Casa e avrei sfondato tutto! Preferirei che Alex dicesse a Delia: “Non ti amo più, mi sono innamorato di Soleil”. Così prende in giro tutti, compreso il pubblico”, ha sbottato Giulia stando quanto riportando da blogtivvu.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli: “Alex e Soleil si piacciono”

Giulia è piuttosto scettico su questo amore, mentre Pierpaolo crede che tra Alex e Soleil vi sia un sentimento reale, dal momento che i loro occhi parlano per loro. “Se secondo noi è vero il feeling tra Alex e Soleil al GF Vip? Secondo me c’è chimica e non solo artistica, si piacciono. A me sembra chiaro che c’è qualcosa. Se Alex dovesse rimanere nella Casa, prima o poi ci cascherebbe, non puoi trattenere le emozioni così a lungo. […] Che c’è da dire? Direi che le immagini parlano chiaro e io spero che Delia Duran non torni nella Casa”, ha ammesso Pierpaolo. Insomma, i Prelemi sono scettici su questo flirt, mentre Soleil fa scenate di gelosia a Belli e sembra che il matrimonio con Delia sia in bilico sull’orlo di un precipizio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.