Grande Fratello Vip, Delia Duran lascia la casa di Alex Belli: "Addio Milano"

Gossip TV

Lo sfogo della modella venezuelana su Instagram.

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda oggi, lunedì 6 dicembre, Alfonso Signorini metterà al corrente Alex Belli del durissimo sfogo della moglie Delia Duran.

La moglie dell'attore emiliano, ha espresso su Instagram tutto il dolore e l'insofferenza verso la situazione che si è creata con Soleil Sorge.

Ecco le parole di Delia Duran: "Sono stati giorni complessi... vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendere del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dai gossip e lontano da casa..".A questo duro sfogo, Delia ha aggiunto, "Addio Milano", facendo intendere di aver lasciato la casa nel capoluogo lombardo in cui da anni convive con Alex.

Belli, nel nuovo appuntamento con il reality, verrà messo a conoscenza delle parole della moglie. Ieri, nel corso di una chiacchierata in sauna con Miriana Trevisan, l'ex attore di Centovetrine ha dichiarato che fosse stato al posto della moglie, sarebbe entrato nella Casa del Gf per portarla via: "Come avrei reagito io al posto di Delia? Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica. Se lei mi dicesse di uscire con lei andrei via subito".

Sulla Sorge, ha aggiunto: "Io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei". Qui funziona perché non abbiamo niente da fare. Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma no, no, no, la mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia. Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre il 13 dicembre, andremmo oltre al punto di non ritorno. Per questo uscirò".