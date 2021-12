Grande Fratello Vip, Soleil Sorge fa una scenata di gelosia ad Alex Belli!

Gossip TV

Soleil Sorge si mostra piuttosto gelosa di Alex Belli. Ecco cosa è successo nella casa del Gf Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip si consuma una vera e propria scenata di gelosia. Vedendo Alex Belli concedere attenzioni particolari a Lulù Selassié, Soleil Sorge mostra tutto il proprio disappunto, invitando la principessa etiope a farsi da parte.

Gf Vip, Soleil Sorge gelosa di Alex Belli

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini. L’attore, entrato nella casa del Grande Fratello Vip per dimostrare l’amore che lo lega alla moglie Delia Duran, è finito più volte tra le braccia della bionda influencer, tra baci e carezze proibite. Secondo gli inquilini di Cinecittà, Alex e Soleil sono innamorati e la passione che li lega non sarà semplice da spezzare, o mettere da parte. Dopo aver discusso con alcune inquiline per la cena etiope preparata come omaggio al padre, Lulù Selassié trova rifugio nelle braccia di Alex, che si mostra molto dolce e comprensivo con la principessa.

Lulù abbraccia l’attore e lo coccola, sentendosi forse protetta dalle possenti braccia del Belli. La situazione, tuttavia, non è gradita a Soleil che si mostra decisamente infastidita per il quadretto sdolcinato. Tentando prima di non dare importanza ai due, per poi cadere preda della gelosia, Sorge si rivolge con pungente sarcasmo a Lulù, dichiarando: “Non toccare quel muscolo… Va bene amore dai, te lo sei baciato abbastanza. Vai a baciare Manuel! Hai i tuoi amici, vai da loro”.

Lulù conferma di trattare Alex come una fratello maggiore ma Soleil non ne vuole sapere e fa una scenata di gelosia, compiacendo non poco l’ego dell’attore. Nel frattempo, dopo ore trascorse insieme nel letto, Belli confida di non poter avere una relazione con Soleil e di essere ancora preso dalla moglie Delia, che invece si è totalmente eclissata dai social.

