Grande Fratello Vip, Giulia Salemi a cuore aperto: "Ci sono stati momenti difficili perché Pierpaolo era molto geloso ma.."

L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, si racconta a cuore aperto e svela alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi è una delle influencer più amate e seguite sui social. Ospite nel suo podcast Non lo faccio x moda, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso, in modo ironico, di raccontare alcuni lati inediti della sua vita privata e svelare alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli.

La verità di Giulia Salemi

Ospite d’onore dell'ultima puntata del podcast Non lo faccio x moda è stata proprio la giovane conduttrice Giulia Salemi. La bella influencer ed ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, partendo proprio dalla sua infanzia, che è stata segnata da difficoltà nell’accettarsi:

Io da sempre ho sofferto il complesso dell’amicizia, a Milano mi faceva stare male quando non mi includevano agli eventi fighi, gruppi di ragazze e non mi invitavano, pensavo di instaurare un rapporto e poi vedo che sono sempre io che cerco quella persona…C'è stata una difficoltà nell’accettarmi. Io ero quella più emarginata da piccola [...] Questa cosa me la sono portata anche da grande al Gf, io ne ho fatti due. Cosa che ho fatto in entrambe i programmi. Ho cercato di conquistare i coinquilini, ho fatto di tutto pur di avere il loro affetto. Mi sono sempre data, sono sempre stata fregata e quindi ora mi sono imposta una corazza. Un tempo cercavo in maniera disperata di instaurare rapporti di amicizie ma adesso accanno.

Nonostante la sua infanzia difficile, Giulia è riuscita a riscattarsi e prendersi la sua rivincita. Ad oggi, infatti, l'ex gieffina è un’apprezzatissima e amatissima influencer. Solo su Instagram, la giovane è seguita da 2 milioni di persone:

Mi rendo conto che oggi sono privilegiata, anche grazie ai reality. Si inizia con i social ma serve anche competenza e creatività. Io ho lavorato seriamente, mi sono impegnata per poter rientrare nella categoria di serie A. Mi dà fastidio quando veniamo messi tutti in un unico calderone, io ho fatto il Gf e sono stata fortunata anche a giocarmela bene poi. Ma mi reputo anche molto diversa rispetto a tantissimi che hanno fatto il programma cioè ogni percorso è a sé e non possiamo essere messi in mezzo tutti ad un’unica roba.

Il retroscena di Giulia Salemi sulla storia con Pierpaolo Pretelli

Grazie alla sua esperienza al Gf Vip, Giulia ha trovato il vero amore. A proposito della sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, nata nella famosa Casa di Cinecittà, la giovane influencer ha svelato di aver attraversato dei momenti difficili dovuti anche alla gelosia di lui:

Pierpaolo che veramente mi ha fatto diventare donna. Non ho avuto grandi esperienze, ho sempre sofferto per amore e poi finalmente il destino (che io chiamo Alfonso Signorini) mi ha chiamata per la seconda volta al Gf e non l’avrei mai detto. Pierpaolo è stato il mio primo uomo vero. Ci sono stati momenti difficili perché la convivenza ti porta ad affrontare differenze caratteriali. Io mi reputo una brava ragazza, molto seria, nonostante questo il problema con lui era che lui era molto geloso e mi portava a stranirmi, piangere. Di conseguenza mi comportavo da ferita e ferivo con le parole e si innesca un meccanismo sbagliato e contorto dove le parole generano parole cattive e finisce a chi ferisce di più. Inizi a dire cose cattive, cose che non pensi e poi ti rinfacci le cose. Quando si lavora tanto si ha anche poco tempo da dedicarsi e il rapporto diventa nervoso.

Nonostante la crisi, la Salemi ha rivelato che oggi la storia con Pretelli prosegue al meglio:

Ora siamo in un momento molto sereno, risolto, siamo in bolla, più maturi e pronti anche a fare un passo in avanti. Non è più un giochetto.

