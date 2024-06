Grande Fratello, Letizia Petris vuota il sacco sul rapporto con Beatrice Luzzi e poi svela: "Non l'ho mai detto a nessuno"

Gossip TV

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Letizia Petris, torna a parlare del rapporto con Beatrice Luzzi lasciandosi andare a una confessione inedita sul suo ex fidanzato.

Letizia Petris è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. A due mesi dalla finale, l'ex concorrente è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa di Cinecittà lasciandosi andare a delle confessioni riguardanti il rapporto sia con Beatrice Luzzi che il suo ex fidanzato.

Il retroscena di Letizia Petris

In occasione del 25esimo compleanno di Letizia Petris c'è stata una vera e propria reunion del Grande Fratello. In molti, infatti, hanno raggiunto la giovane ex gieffina a Riccione per festeggiarla e trascorrere insieme qualche giorno insieme. Proprio Letizia ha rilasciato un'intervista a GrenBaud in cui ha ricordato la sua lunga esperienza nella Casa di Cinecittà rivelando di non avere più contatti con Beatrice Luzzi e il conduttore Alfonso Signorini:

Cosa non mi piaceva del GF? La cattiveria, le parole che hanno ferito me e le persone che amo. […] Se sento ancora Alfonso? No, non è che ti dà il suo numero di telefono e lo puoi chiamare. Beatrice? Con lei non ho un rapporto ad oggi. Non ci sono rapporti perché avevo provato ad averlo in casa, nonostante sono stata tanto male per tante cose che hanno fatto tanto male a me e molti altri. Ho provato a metterci una pietra sopra. Fuori dalla casa la situazione continua e purtroppo non c’è rapporto.

Dopo aver parlato del suo percorso al Gf, Letizia si è lasciata andare a una confessione inedita riguardante il rapporto con il suo ex fidanzato. Senza troppi di parole, la giovane ha ammesso di aver risentito Andrea Contadini, il ragazzo che ha lasciato per mettersi con il romano Paolo Masella:

Sono entrata da fidanzata, io ero veramente innamorata del ragazzo con cui stavo insieme prima. Negli ultimi mesi però io stavo molto male, ero tanto infelice. Quando nella casa mi è arrivata una lettera dal mio ex in cui mi sembrava che mi stesse dicendo basta, a piccoli passi ho iniziato a lasciarmi andare con Paolo [...] Se ho riparlato con il mio ex dopo la fine del Grande Fratello? Questa cosa non l’ho mai detta a nessuno, a nessun giornalista. La cosa più sensata era vedersi, parlarsi e chiarire la situazione. Quando sono uscita mi è stato detto che lui non aveva piacere di vedermi e ho rispettato la sua scelta. Così sono andata avanti con la mia vita e sono felice delle mie scelte e della persona che ho al mio fianco. Però a mente lucida, dopo un mese e mezzo che sono uscita mi sono fatta sentire, ma non ci siamo visti. Gli ho scritto per un confronto, ma non è il momento giusto.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi dopo il Gf: la verità di lui

Ma Letizia Petris non è stata l'unica persona a parlare di Beatrice Luzzi. Anche l'ex gieffino Vittorio Menozzi, ospite nel programma radiofonico RDS Next presentato dall'ex gieffina Alessia Prete, ha rivelato di non avere più rapporti con l'attrice: "Ci siamo sentiti un mesetto fa per il mio compleanno. Se era alla festa? No". Una chiara posizione quella presa da Beatrice che, come si è potuto vedere sui social, non ha partecipato ad alcuna festa di compleanno dei suoi ex compagni d'avventura e a nessuna reunion dopo la fine del Grande Fratello.

