Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci nel mirino di alcuni Vip dopo la sua eliminazione: "La tua maschera è caduta"

Gossip TV

Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo contro Giovanni Ciacci dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 3 ottobre 2022, ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Giovanni Ciacci. Il pubblico di Canale 5 non ha perdonato le gravi esternazioni dello stylist e il comportamento assunto da quest'ultimo nella Casa nei confronti di Marco Bellavia.

Giovanni Ciacci nella bufera dopo l'eliminazione al Gf Vip

Dopo Ginevra Lamborghini, anche Giovanni Ciacci è stato costretto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Eliminazione che ha provocato la reazione di molti personaggi del mondo dello spettacolo, che sui social hanno difeso Marco Bellavia e attaccato duramento lo stylist. Tra questi la storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, che sperava che il costumista venisse squalificato ancor prima della sorella di Elettra: "Speravo fosse Ciacci il primo a essere squalificato, peccato".

Anche Tommazo Zorzi che, riprendendo una vecchia intrervista di Ciacci in cui lo criticava e spiegava che avrebbe avuto vita breve televisivamente parlando, non ha perso occasione di lanciargli qualche velenosa frecciata: "I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie". Non poteva mancare nemmeno Fabrizio Corona: "Saluta la televisione per sempre. La tua maschera è caduta. Ora vediamo chi ti viene incontro. L’indifferenza per te sarà il tuo contrappasso".

Leggi anche Antonella Fiordelisi spara a zero su Gegia

E ancora Simona Ventura, Antonella Mosetti, Patrizia De Blanck e Alessandro Basciano. L'ex concorrente del Gf Vip, senza mezzi termini, ha scritto: "L'ultima volta che ho esultato così, l'Italia ha vinto i mondiali. Fuori dalle pa**e barbablu". Insomma, quella di Ciacci è stata un'eliminazione che ha messo d'accordo tutti. Come reagirà lo stylist? Replicherà pubblicamente a questi attacchi?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.