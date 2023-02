Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci contro Antonino: "A me il cellulare è stato tolto non avevo contatti con nessuno"

Gossip TV

L'ex vippone ha attaccato Antonino Spinalbese nel corso dell'ultima puntata di Casa Pipol

Giovanni Ciacci, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, è intervenuto nell'ultimo appuntamento con Casa Pipol attaccando duramente Antonino Spinalbese.

Gf Vip, Giovanni Ciacci contro Antonino Spianalbese: "Tratta le donne in maniera sconcertante"

Quest'ultimo sembra che abbia potuto utilizzare il telefonino durante la sua assenza al Gf Vip quando è stato ricoverato in ospedale per un piccolo intervento che l'ha allontanato Casa per ben due settimane. Secondo Ciacci (ma non solo) la vicenda rappresenterebbe un'ingiustizia

"A me il telefono è stato tolto in quarantena e non avevo contatti con nessuno e stavo in un albergo orribile. Se lui ha avuto il telefonino non posso dirtelo."

Lui è un narcisista patologico - ha continuato l'ex vippone - non è che perché ti sei scopat* Belen non sei Alain Delon e nemmeno Brad Pitt. Tratta le donne in maniera sconcertante. Ma secondo voi quando Antonino fa l’amore si guarda allo specchio? Secondo me sì. Glielo fanno credere. Toglietelo dal contesto della Casa, voi siete al letto con Antonino e c’è uno specchio: secondo voi chi guarda? Voi o lo specchio? Per me lo specchio."

Parlando di Antonella Fiordelisi, Ciacci ha dichiarato di averla vista con l'ex fidanzato Gianluca Beinicasa e che entrambi sembravano molto innamorati:

"Il vero personaggio che mi manca è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Lei non mi piace perché mette zizzania e fa tutto a favore di camera. I suoi genitori fuori stanno facendo un altro Grande Fratello. Io ho avuto Antonella ospite in Egitto da me e lei era con Gianluca e me la ricordo innamorati persi, è successo questa estate."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.