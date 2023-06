Grande Fratello Vip, giovane attore rivela: "Mi candido ogni anno per entrare nella Casa, ma non gli interesso"

Gossip TV

La rivelazione del giovane attore de I Cesaroni, Niccolò Centioni, sul Gf Vip.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe andare in onda il prossimo settembre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, il giovane attore Niccolò Centioni ha rilasciato una nuova intervista a Nuovo Tv in cui ha rivelato il suo desiderio di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Niccolò Centioni pronto a entrare nella Casa del Gf Vip: la rivelazione dell'attore

Niccolò Centioni è pronto a rimettersi in gioco per cercare di ottenere una popolarità ormai persa da anni. Intervistato da NuovoTv, il giovane attore e idolo de I Cesaroni ha infatti confessato che il suo desiderio oggi sarebbe quello di entrare nella famosa Casa del Grande Fratello Vip per farsi conoscere realmente:

Se mi piacerebbe partecipare a un reality show? Sì, ogni anno faccio domanda sia per il Grande Fratello Vip sia per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Forse perché non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv, sono stato ospite solo da Barbara d’Urso. Inoltre non conosco personalmente nessun concorrente del GFVip...

Stando alle parole di Niccolò, però, la sua candidatura non sarebbe mai stata presa in considerazione dagli autori del Gf Vip:

Credo che senza collegamenti particolari non si possono creare dinamiche interessanti. Forse per questo non interesso agli autori. […] Sono così motivato che farei di tutto! Credo che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni e per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo.

