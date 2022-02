Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi torna sui social dopo l'addio al reality: "Tremo.."

Gossip TV

L'imprenditore campano, nel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, ha lasciato definitivamente la Casa. Le prime parole su Instagram di Gianmaria, commosso da tutto l'affetto dei fan.

Ieri, nel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha deciso di lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà dopo quattro mesi e mezzo di permanenza.

Gf Vip: Gianmaria Antinolfi torna sui social dopo l'addio al reality: "Tremo.."

Una decisione che, come lui stesso ha rivelato, è diventata inevitabile in seguito a degli accordi presi in precedenza per degli impegni di lavoro improrogabili. Il 36enne campano, ha fatto il suo ingresso in studio visibilmente emozionato accolto dall'affetto del pubblico e dai suo ex compagni d'avventura, tra i quali Aldo Montano con cui Gianmaria ha instaurato un legame molto profondo.

Ad accogliere l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, anche Federica Calemme, la splendida modella per cui Antinolfi ha perso la testa. Proprio quest'ultima, prima del suo addio al Grande Fratello Vip, gli ha dedicato un dolcissimo pensiero su Instagram, ringraziandolo anche per come ha saputo stargli vicina: "Ci pensi mai se il nostro posto è sempre stato questo? E chi non vuole rimanere e aspettare, ci rimane lo stesso. Tanto non c'è più chi guarda, non c'è più chi sente perché solo il pensiero è reale e tutto il resto mente. GRAZIE per aver sopportato i miei mille sbalzi d’umore per essermi stato accanto in questo breve ma intenso viaggio dentro me stessa. MERITI TUTTO!", ha scritto l'ex gieffina.

A notte tarda, il 36 campano è tornato sul suo profilo Instagram, dichiarandosi commosso da tutto l'affetto che ha ricevuto e sta ricevendo:

"Tremo, non riesco a smettere...questa è la sensazione che sto provando nel leggere tutto questo! Non avrei mai neanche potuto sognare niente di simile! Non avrei mai potuto immaginare di ricevere così tanto amore da persone a me sconosciute ne tanto meno di poter essere un esempio o di ispirazione per qualcuno. Credetemi se vi dico che non avrei potuto ricevere regalo più bello, credetemi se vi dico che siete stati dentro quella casa la mia più grande forza. Ho gli occhi che mi si chiudono ma non potevo addormentarmi senza prima ringraziare tutti voi per quello che mi avete donato. Perché non ha prezzo, perché non si può comprare, perché è incondizionato. Grazie mille per questa avventura che abbiamo portato avanti tutti insieme "dal primo giorno".

Qualche istante fa, Gianmaria ha condivso una foto di Napoli, accompagnato dalla canzone di Pino Daniele "Napule è", taggando Federica Calemme.

