Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge: "Fai sempre la str**za, tiri fuori la cattiveria"

Ancora scontri al Gf Vip tra Gianmaria e Soleil.

Domani, venerdì 14 gennaio 2022, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto Federica Calemme, Carmen Russo e Soleil Sorge, che nelle ultime ore si è resa protagonista di una discussione con Gianmaria Antinolfi.

Gianmaria Antinolfi affronta Soleil Sorge al Gf Vip

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Gianmaria e Soleil. Tutto è nato quando l’imprenditore partenopeo ha sottolineato all’influencer i suoi modi sgarbati e arroganti: "Devi cacciare la parte str**za, devi per forza cacciare la cattiveria. Se tu inizi ad essere stronza, anche io inizio ad essere antipatico. Io ti vengo vicino e ti dico 'mi dai un cucchiaino?', e tu mi rispondi 'No'. Tu devi proteggere le persone a cui vuoi bene e invece fai sempre la str**za".

Le parole di Antinolfi hanno fatto innervosire la Sorge che ha replicato rivelando i motivi che molte volte la portano ad assumere determinati atteggiamenti con gli altri Vipponi del Gf Vip: "Non ti permetto di dire questo. Non è antipatia, è verità. Ho coerenza, molta. Dimmi se non è coerente che sto bene con una persona e sono la più dolce del mondo, nel momento in cui questa persona mi manca di rispetto glielo dico e allora lì divento str**za. Io mi sono allontanata da te perché ho visto certi atteggiamenti che mi nauseano. Io sono una persona dolce, ma anche diretta".

I due concorrenti del Gf Vip sono stati poi raggiunti da Manila Nazzaro. Dopo aver ascoltato le parole di Soleil, la showgirl si è rivolta a Gianmaria affermando: "È vero sei suscettibile. Certe volte tu parti col paraocchi. A volte ce l’hai a volte no, non capisco perché". Riusciranno a trovare un punto d'incontro?

