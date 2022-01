Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi a Soleil Sorge: "Tutti sanno che sei forte"

Gossip TV

Gianmaria e Soleil a confronto al Gf Vip.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante gli alti e i bassi del loro rapporto, Gianmaria Antinolfi ha deciso di riavvicinarsi a Soleil Sorge e consigliarle di tirar fuori la parte più bella del suo carattere.

I consigli di Gianmaria Antinolfi a Soleil Sorge

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Soleil e Gianmaria, che vedendola in difficoltà, ha deciso di provarle a tirare su il morale: "Lo vedo da lontano quando non stai bene". "Sono un po’ giù" ha rivelato l'influencer spiegando al suo ex che il suo malumore è legato a quanto accaduto a Katia Ricciarelli.

"Tutti siamo uguali fino a un certo punto perché va portato rispetto a una donna come Katia" ha spiegato la Sorge "Non siamo sullo stesso livello, io stessa dovrei baciare i piedi a una Katia Ricciarelli dal punto di vista umano". "Ammazzali con la tua gentilezza. Dayane ti ha detto le stesse cose che ti abbiamo detto io e Manuel. Ce l'hai la forza di rispondere con la gentilezza. Io non smetterò mai di darti questo consiglio" ha replicato Antinolfi.

Le parole di Gianmaria non hanno messo d’accordo Soleil, che è convinta che mostrare le proprie fragilità sia spesso un’arma a doppio taglio. "Tutti sanno che Soleil è forte" ha confessato l'imprenditore partenopeo invitando l'influencer a mostrarsi più dolce e sensibile "Umanamente quel lato lì è meraviglioso, fallo esplodere".

